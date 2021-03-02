Принц Гарри в интервью Опре Уинфри сравнил свою супругу с принцессой Дианой

Основной причиной, по которой принц Гарри и Меган Маркл уехали в США, называется назойливое внимание со стороны британских таблоидов Фото: REUTERS

Чета герцогов Сассекских дала двухчасовое интервью Опре Уинфри. По словам известной телеведущей, зрители смогут услышать «шокирующие вещи». Отрывки откровений вышли на канале CBS.

В частности, принц Гарри сравнил внимание британской желтой прессы к его матери принцессе Диане и Меган Маркл:

– Я не могу даже представить, каково ей было переживать этот процесс в одиночку столько лет назад, потому что для нас это было невероятно тяжело – но мы хотя бы были вместе.

Герцог Сассекский отметил, что «боялся повторения истории».

Принцесса Диана погибла в результате автокатастрофы летом 1997 года в возрасте 36 лет. Одной из гипотез, объясняющих трагедию, является попытка водителя автомобиля, в котором находилась Диана, уйти от преследования папарацци, буквально преследовавших лимузин в надежде сделать эксклюзивный снимок. Впрочем, официальное заключение гласило, что уровень алкоголя в крови водителя машины в три раза превышал допустимые во Франции нормы, а сам автомобиль двигался как минимум в два раза быстрее, чем это было разрешено.

Основной причиной, по которой принц Гарри и его супруга Меган Маркл сложили полномочия старших членов королевской семьи и уехали в США, называется то же самое назойливое внимание со стороны британских таблоидов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Королева Елизавета II подарила правнуку вафельницу

Такую идею ей подала жена принца Гарри - Меган Маркл (подробности)