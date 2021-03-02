Свыше 286 тысяч российских военнослужащих вакцинировались от коронавируса

К настоящему времени добровольную вакцинацию первым компонентом вакцины «Спутник-V» прошли свыше - 286 тысяч военнослужащих. Фото: Виталий Невар/ТАСС

Решением Оперативного штаба Минобороны РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией Covid-19 все Военно-медицинские учреждения российского ведомства переведены на плановый режим работы.

- Медицинский персонал медицинских организаций Вооруженных Сил РФ на добровольной основе прошли иммунопрофилактику (вакцинацию), либо имеют высокий титр антител к новой коронавирусной инфекции. В настоящее время основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооруженных Силах РФ направлены на продолжение добровольной вакцинации военнослужащих. К настоящему времени добровольную вакцинацию первым компонентом вакцины «Спутник-V» прошли свыше - 286 тысяч военнослужащих ВС РФ, - сообщает Минобороны России.

В министерстве отмечают, что загрузка коронавирусными больными специализированных многофункциональных медицинских центров, в которых стационарное лечение получают не только военнослужащие, но и гражданские лица, даже снизилась до 40%. Это при этом, на стацлечении в медицинских учреждениях находится всего около 420 военнослужащих, а количество ежедневно идущих на поправку пациентов превышает количество новых инфицированных. Это все говорит о том, что военнослужащим удалось взять под контроль ситуацию с коронавирусом.

Улучшение эпидемиологической ситуации позволит провести 9 мая Парад Побед. В Минобороны уже началась плановая подготовка к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Все мероприятия по иммунизации военнослужащих, из состава пеших и механизированных колонн, будут завершены до 25 марта текущего года.

- В настоящее время первым компонентом провакцинировано более 14 тысяч участников Парада, второй компонент вакцины получили более 5 тысяч военнослужащих, - уточнили в Минобороны.

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