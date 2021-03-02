Российские автолюбители стали чаще покупать кофе на АЗС

Фото: ПАО «Газпром нефть»

По итогам 2020 года выручка от продажи горячих напитков на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть» в России составила 4,5 млрд рублей, превысив показатель 2019 года на 30%. Продажи кофе выросли до 34 млн чашек. А в целом выручка от сопутствующей продукции на российских АЗС сети выросла на 12% и составила 23,4 млрд руб.

В 2020 году сеть «Газпромнефть» совместно с партнерами предоставила автолюбителям новую услугу онлайн-заказа и доставки продовольственных товаров и специализированной продукции на АЗС. Совместные решения с партнерами действуют в Москве и Санкт-Петербурге и планируются к масштабированию в другие регионы. Клиенты сети «Газпромнефть» могут круглосуточно на ряде автозаправок приобрести широкий ассортимент товаров магазинов «Утконос» и «220 Вольт». Также на АЗС в Москве и Санкт-Петербурге появилась продукция «ВкусВилла».

«Прошедший год серьезно изменил традиционную модель потребления товаров и услуг: клиенты все чаще покупают кофе «на вынос», а также заказывают продукцию с доставкой на дом или в ближайшую удобную точку самовывоза. В этих условиях как раз АЗС стали «точкой притяжения», где одновременно с заправкой автомобиля можно приобрести продукцию кафе, товары первой необходимости и даже забрать доставленный заказ из онлайн-магазина, сэкономив свое время, - резюмировал директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов. - В 2021 году мы продолжим развивать партнерства, которые повышают ценность нашего бренда и улучшают клиентский опыт на АЗС».