В небольшом провинциальном городе Данилов Ярославской области недавно появилась необычная скульптура. Ее герой – уличный пес Трезор, который благодаря истории своей жизни стал символом всех бездомных животных региона и победы добра над злом.Когда-то маленького безнадзорного щенка спасли волонтеры центра реабилитации животных «Верность», а сейчас он несет ответственную службу в таможенной службе на границе.Как уличный пес Трезор стал пограничникомКазалось, у маленького «даниловского беспризорника» Трезора не было шансов на счастливую жизнь: малыша предали дважды. Сначала одна местная жительница, которая подержала у себя недолго бедолагу и избавилась за ненадобностью, а потом другие горожане, сначала подобравшие, а потом выбросившие щенка из машины у одного из магазинов. Худющий и голодный он скитался по городским улицам в поисках еды, пока однажды его не заметила директор Центра реабилитации животных «Верность» Елена Афрова.— Мимо пронеслась снегоуборочная техника, и неожиданно в снежной каше я увидела шерстяной комок. Выхватила щенка из-под колес, прижала к груди и услышала, как сильно стучит его сердечко. Он весь дрожал от страха, — вспоминает Елена ту встречу.Девушка отвезла щенка на дачу, кормила, выхаживала, лечила. Малыша назвали «Трезор». Все шло хорошо. Но вскоре пришла беда: у собаки резко побелели зрачки, и он полностью ослеп. Ветеринары почти не давали шансов на жизнь, но Лена не теряла надежду. Они объездили с Трезором все ветклиники Ярославля, прошли не один курс лечения. Лекарства, капли, уколы… И через три недели снова случилось чудо — Трезор начал видеть!Малыш рос и вскоре превратился в крупного, красивого пса. Однако обычной заботы с кормежкой и выгулом такой собаке было недостаточно. Нужна была дрессировка, ведь без знаний элементарных команд Трезор мог стать неуправляемым.— Мы записались в Ярославле на общий курс дрессировки, ездили из Данилова на занятия, потом прошли курс защитно-караульной службы и следовой работы. Трезор оказался невероятно способным учеником, все команды схватывал на лету и со временем превратился в умнейшего пса с отличной выправкой, — рассказывает хозяйка.Но что дальше? Куда применять все эти навыки? Елена стала возить Трезора на разные мероприятия. Дворняга — дворнягой, а его талантам могла бы позавидовать любая служебная собака. Потом были «Уроки Верности» в школах. Это проект Центра, который выиграл один из Президентских грантов. Кураторы «Верности» рассказывают детям о бездомных животных, как они попадают на улицы и что всем вместе надо решать эту проблему. А Трезор важно ходил по классам и демонстрировал, чему научился. Дети, например, прятали игрушку, потом запускали Трезора, и он с легкостью ее находил.Появились планы использовать Трезора в поиске пропавших грибников, в охранной работе. И снова помог случай.— Мне позвонил один из моих учеников, который сейчас служит на границе, и сказал, что срочно нужна собака. Никого лучше Трезора я не смог предложить, так как сам занимался его дрессировкой, — рассказал мастер-кинолог Евгений Климов. — Этот пес полностью готов к службе. Ему необходимо только привыкнуть к новому хозяину и пройти дополнительное обучение на поиск конкретных веществ.Лена сама отвезла Трезора в военную часть. Расставание, конечно же, было тяжелым. Но хозяйка понимала, что это настоящая собачья работа. Все эти чудеса спасения происходили не просто так. Трезор должен был служить людям. А после выхода на пенсию его снова заберут домой.Так вопреки судьбе и благодаря добросердечным людям этот очаровательный пес не только остался жив, но и уехал служить в пограничных войсках. Пса поставили на довольствие и даже назначили зарплату в пять тысяч рублей.Скульптура-копилка в честь ТрезораСудьба Трезора доказывает: любой бездомной собаке нужно дать шанс, и тогда она станет верным и преданным другом. Вот почему именно его история вдохновила волонтеров на создание необычной скульптуры-копилки. На самом деле проект обнажает главную проблему — в России до сих пор не решен вопрос жестокого обращения с животными, особенно в отношении безнадзорных четвероногих. Скульптура с ее эстетическим воплощением повышает градус сочувствия к животным в обществе, а еще благотворно отражается на имидже города Данилова и на позитивном образе собаки, как друга человека.Деньги на создание скульптуры собирали, что называется, всем миром. Благодаря проекту «Собаки Судьбы» инициторами которого выступили Светлана Лозко и Юрий Иванович Мотлохов, появились средства на изготовление макета скульптуры. Ее авторами стали скульптуры Антон Ивщенко и Гагик Алексанян.Параллельно велись переговоры с администрацией городского поселения Данилова, которая выделила место для установки скульптуры — на Советской площади. Остальные финансы были собраны на каудфайдинговой платформе Planeta.ru.Бронзовый Трезор — это еще и копилка. Любой желающий может внести свой вклад в спасение бездомных собак или кошек: все собранные средства идут на корма и ветеринарную помощь.Статья вошла в число победителей конкурса «Лапа дружбы», который провел портал Открытые НКО при поддержке «Комсомольской правды».