«Сделали шунтирование»: сын Олега Романцева рассказал о состоянии легендарного тренера «Спартака»

Романцев - самый титулованный тренер в истории российского футбола Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Заслуженный тренер РСФСР Олег Романцев минувшей ночью попал в больницу. Спортсмен известен как наставник московского ФК «Спартак». Также дважды занимал пост главного тренера сборной России по футболу.

— Да, отец в реанимации. Состояние стабильное, самое страшное позади. Был инфаркт. Сделали шунтирование, — сообщил kp.ru сын тренера Валентин Романцев.

Шунтирование — это операция, которая позволяет восстановить кровоток в артериях сердца. В начале января Олегу Ивановичу исполнилось 67 лет. В многочисленных околоспортивных материалах рассказывается, что после окончания карьеры игрока Романцев пристрастился к курению. Судя по информации из открытых источников, вредной привычкой он явно злоупотреблял: пачка-две «раковых палочек» в день были в порядке вещей.

Сын Романцева Валентин в одном из своих постов в соцсетях рассказал о праздновании дня рождения отца:

— Курить бросил, настроение отличное, здоровье — как он сам говорит — не дождетесь.

Однако, по информации «КП», легенда футбола последние дни жаловался на самочувствие.

Романцев - самый титулованный тренер в истории российского футбола. С ним «Спартак» выиграл один чемпионат СССР, 8 чемпионатов России, а также 4 Кубка страны. В 2005 году Романцев окончательно оставил тренерскую работу. Последнее время ветеран футбола писал свою автобиографию и отдыхал на пенсии.

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