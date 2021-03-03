«Лапа дружбы»: волонтеры из фонда «Хаски Хэлп» по всей стране спасают от гибели ездовых собак, от которых отказались люди

В фонде помогают хаски, которые по вине человека оказались на улице, на грани смерти Фото: «Хаски Хэлп»

Здоровая взрослая собака породы хаски весит около 20 килограммов. А теперь, представьте того же хаски, чей вес почти вдвое меньше. И таким животное стало даже не потому что хозяин выбросил на улицу, не потому что породистой собаке сложно выжить в городе, ежедневно побираясь по свалкам. Нет – до крайней степени истощения собаку довели… в стенах квартиры. Ее не кормил хозяин. Она ему просто стала не нужна: ее подвижность надоела, красота необычных голубых (а у некоторых собак даже разноцветных глаз) приелась, она не ведет себя, как хочется владельцу….

Этой собаке повезло – девочку смогли спасти. Худое животное, потерявшее не только вес, но и прежнюю «шубу», попало к общественникам из команды «Хаски Хэлп»: ей обеспечили передержку, правильное питание, лечение.

Собаки могут умирать от голода даже не на улице, а в стенах дома, куда их когда-то принесли. Фото: «Хаски Хэлп»

Вот уже десять лет, как неравнодушные люди Москвы объединились в клуб помощи северным ездовым собакам. В 2018 году команда официально зарегистрировала «Хаски Хэлп» как благотворительный фонд. Все эти годы общественники занимаются помощью собакам этой породы, которые по вине человека оказались на улице, на грани смерти. К ним поступают призывы о помощи из разных городов России и даже из соседних стран.

— Проблематика северных ездовых пород сейчас стоит особо остро, так как уже несколько лет порода находится на пике моды и не добросовестные заводчики, с целью «легкой» наживы, плодят животных, даже не имея представления о характере и степени сложности их содержания. После чего, придя к пониманию что «легких и больших» денег не будет, за копейки раздают по маркетплейсам, либо попросту выбрасывают на улицу целыми помётами,- рассказали в фонде.

Историй, после которых засомневаешься в гуманности человека, в «Хаски Хэлп» знают немало. Породистых собак привязывают к перилам метро с горсткой корма, или того хуже – к дереву в лесу без шанса на спасение. Собак с новорождёнными щенками оставляют на трассе, есть случаи такого шокирующего истязательства животных, что разбирать такие истории должны психиатры и полицейские.

Брошенный хаски в метро. Хозяин оставил ему горсть сухого корма. Фото: «Хаски Хэлп»

Но чаще всего хаски просто выгоняют из дома. Выбрасывают как надоевшую вещь.

— Потенциальные владельцы даже не читают минимальную информацию о правилах содержания породы и ее особенностях. Часто красивых щенков просто бездумно дарят по праздникам неподготовленным людям. Отсюда многочисленные побеги, подкопы, прогулки без поводка и прочее. Многочисленны истории о вывозе животных в лес, с привязыванием за дерево или за перила у городских магазинов и даже расстрелах из ружей,- добавили в команде общественников.

Сообщения о брошенных, раненых, замученных животных поступают в «Хаски Хэлп» со всей России от Калининграда до Камчатки. Часть животных получают место в «Центре реабилитации временно бездомных СЕС Хаски Хэлп», в команде принципиально не называют это место приютом. Некоторых здоровых собак отправляют на передержку к волонтерам, многим животным требуется серьезное лечение. В последнее время много просьб о помощи поступает общественникам из Абхазии.

— Отсюда фонд постоянно вывозит представителей северных ездовых собак, в 90% случаях в плачевном состоянии,- рассказали в организации.

В январе, например, благодаря сообщению неравнодушного человека в соцсетях, узнали о хаски в городе Сухум. Пса с серьезными ранами на лапах, проплешинами в местах, где когда-то была густая шерсть, заметили лежащим у лавочки во дворе дома. Рядом кто-то положил остатки домашней каши, но хаски уже не мог есть. Общественники договорились с ветеринарами из Абхазии на осмотр животного, после чего приняли решение о перевозке хаски в Москву. Причем едет в столицу Сафит, так назвали пса, не один.

— С ним мы привезли мальчик по кличке Нанук и девочку Сури. Нанук почти год жил на рынке и скитался по городу Сухум. При всем при этом, он не растерял веру и любовь в людям. Очаровал всех врачеи в клинике, пока сидел и ждал там отправки в Москву. Сури скиталась по городу Гагра там же, в Абхазии давным-давно никому ненужная,- рассказали в «Хаски Хэлп».

Этих собак привезли из Абхазии: Сафит (слева), Нанук и Сури. Фото: «Хаски Хэлп»

Животным часто требуется не только медицинская, но и психологическая реабилитация. После сотрудники и волонтеры фонда ищут новый дом своим подопечным, тщательно подбирая кандидатов.

— Основное правило фонда — стерилизация (кастрация) животного, с целью снижения бездомных скитающихся собак в целом и упреждение недобросовестного разведения. В настоящее время на попечении фонда находится около 120 собак. Большая часть находится на собственной территории фонда в Подмосковье, в просторных вольерах и теплых будках. Собаки, требующие к себе особое внимание или медицинский уход, проживают в теплых бытовках. Своих питомцев фонд Хаски Хэлп не бросает. Никогда,- сообщили общественники.

Также в команде через странички в соцестях помогают найти «потеряшек», хаски, которые сорвались с поводка и убежали от хозяина.