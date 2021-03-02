Что случилось с тренером Олегом Романцевым: не обращался к врачам даже на пороге инфаркта

Утром 2 марта всех спартаковских болельщиков поразила новость: Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории клуба, госпитализирован и находится в реанимации. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Утром 2 марта всех спартаковских болельщиков поразила новость: Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории клуба, госпитализирован и находится в реанимации. Вскоре, впрочем, в «Спартаке» немного успокоили хорошим известием. Олегу Ивановичу сделали операцию на сердце, прошла она успешно и сам он находится в стабильном состоянии.

А вскоре стали известны подробности госпитализации Романцева. Ему был поставлен диагноз «инфаркт». 67-летний Олег Иванович вот уже три дня чувствовал недомогание. У него были боли в груди и повышенная температура. Но долгое время он не жаловался на здоровье близким, думал, что возрастное и пройдет само собой. Только на третий день внучка вызвала скорую, которая увезла тренера в больницу. Там Романцеву сделали операцию.

«Чувствую себя хорошо. Врач говорит, чудом успели — я поздно обратился, предынфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст», — цитирует Олега Романцева РБК.

Судя потому, что Романцев уже спокойно общается с друзьями, все не так страшно, как все опасались. Бывшему пресс-атташе «Спартака» Леониду Трахтенбергу Олег Иванович рассказал, что лежит сразу под шестью капельницами. «Только что разговаривал с Олегом Ивановичем по телефону. Держится как истинный спартаковец! Даже шутит, мол, «ставлю сейчас рекорд — лежу под шестью капельницами!» Естественно, отменили наш поход на матч с «Краснодаром». Но непременно пойдём на «Спартак» в этом сезоне. Не сомневаюсь!» — написал Трахтенберг в «твиттере».

Несмотря на то, что из «Спартака» Олег Романцев ушел в 2003-м году, а в 2005-м в возрасте 51 года закончил тренерскую карьеру, многие болельщики красно-белых считают его главной своей легендой. За время своей работы в красно-белом клубе Романцев 8 раз завоевывал титул чемпиона России, брал Кубок СССР, Кубки России, выводил команду в 1/2 финала Лиги чемпионов, Кубка кубков и Кубка УЕФА. Так что болельщики «Спартака» желают легенде здоровья и скорейшего восстановления.

Отреагировал на известие об операции и владелец клуба Леонид Федун. «Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться и жду его на нашем стадионе. «Спартак» готов оказать всяческую поддержку. Здоровья вам, Олег Иванович», - цитирует Федуна ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сделали шунтирование»: сын Олега Романцева рассказал о состоянии легендарного тренера «Спартака»

При этом родственник подчеркнул, что самое страшное уже позади (подробности).

Состояние здоровья Олега Романцева: Легенда «Спартака» перенёс операцию на сердце

Тренер Олег Романцев находится в реанимации из-за инфаркта. Его состояние здоровья оценивается как средне тяжелое (подробности).