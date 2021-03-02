Суд арестовал недвижимость футболиста «Спартака» Промеса на 2,7 млн евро

История с уголовным преследованием полузащитника Квинси Промеса получила продолжение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неприятности на «Спартак» обрушиваются лавиной. Команда проиграла четвертый матч подряд. Легенда клуба Олег Романцев госпитализирован с инфарктом и перенес операцию, а история с уголовным преследованием полузащитника Квинси Промеса получила продолжение. Как сообщает издание De Telegraaf, суд арестовал виллу футболиста стоимостью 2,1 млн и его флигель, оцененный в 600 тысяч евро. Это означает, что обвинения Промеса в нападении с ножом на двоюродного брата, могут все-таки иметь последствия.

В этой истории много неясного. Но, видимо, опасность, что «Спартак» может лишиться только что возвращенного в Россию Промеса, реальна. Футболист был задержан в декабре 2020 года по обвинению в вооруженном нападении на человека. Квинси якобы ранил ножом в ногу своего двоюродного брата на одной из семейных вечеринок. Но в деле есть и ряд странностей. Например, сам инцидент произошел за несколько месяцев до того, как полиция стала предпринимать какие-то действия и арестовала Промеса.

Вскоре футболиста отпустили из полиции. Но статус «подозреваемый» за ним сохранился. Через два месяца «Спартак» взял у «Аякса» Квинси Промеса в аренду с последующим выкупом за 9 млн евро. Во время представления футболиста он заявил, что дело раздуто прессой и ничего страшного не происходит. А до этого адвокаты игрока веряли, что удар ножом наносил другой человек и тому есть свидетели. Тем не менее в «Спартаке» заявили, что риски того, что Промеса могут арестовать и судить, и он не сможет исполнять контракт, застрахованы.

После того как голландский суд арестовал недвижимость Промеса, эти риски стал выглядеть реально. Арест произведен по иску пострадавшего. «Это было сделано в качестве обеспечения неизбежного иска о возмещении ущерба», - заявил адвокат жертвы. То есть после уголовного преследования может начаться и разбирательства по поводу компенсации пострадавшему. И совсем непонятно, какое сейчас настроение у Квинси Промеса, и есть ли ему дело до нынешних проблем «Спартака».