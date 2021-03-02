Названы финалисты конкурса проектов «Инносоциум»

Более чем из 600 заявок, поданных студентами из 197 вузов страны, в финал прошли 15

1 марта Экспертный совет определил финалистов третьего этапа Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум». Более чем из 600 заявок, поданных студентами из 197 вузов страны, в финал прошли 15, по пять в каждой из трех номинаций. Их авторы смогут выступить с презентациями перед жюри конкурса во главе с зампредом Совета Федерации РФ Галиной Кареловой. Три победителя получат гранты на реализацию своих проектов в размере 300 тыс. рублей.

- Из года в год уровень участников конкурса растет. Определить среди них пятнадцать лучших было очень непросто, но я уверена, что члены Экспертного совета, в который входят представители ведущих компаний, образовательных учреждений, институтов развития и НКО, сделали правильный выбор. Мы желаем всем финалистам удачи. Наш конкурс является отличным стимулом для всех ребят, помогает им поверить в свои силы и создавать необычные, социально значимые проекты, – отметила директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Финалистами в номинации «Активное долголетие», которая проводится при поддержке Совета Федераций РФ, стали:

- Анжелика Логинова, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, проект «Серебряный экскурсовод» по созданию группы экскурсоводов из людей старшего поколения в краеведческом музее;

- Олег Бакшеев, Читинский педагогический колледж, доступная цифровая среда «ТВОЙ ДОСТУП», которая позволит пожилым людям получить основы компьютерной грамотности и навыки использования цифровых технологий в повседневной жизни;

- Рената Новикова, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, уникальная социальная среда «Большая перемена» на базе МГУ, внутри которой возможно постоянное взаимодействие представителей разных поколений;

- Айдар Ахметов, Сибайский институт Башкирского государственного университета, смарт-фитнес проект «Мы в теме!» для организации досуга и повышения интереса пожилых людей к физической культуре, спорту, творчеству, исследовательской и изобретательской деятельности;

- Антон Голев из Белгорода, региональный фестиваль спорта и здорового образа жизни среди пенсионеров «Belgorod Open 60+».

В номинации «Женское лидерство» лучшими признаны:

- Дарья Горшкова, НИУ «Высшая школа экономики», мероприятие Science Slam Women Online, спикерами которого станут женщины-ученые;

- Софья Аистова, Санкт-Петербургский государственный институт культуры, документальный фильм «Молчание» на основе реальных историй женщин о домашнем насилии;

- Полина Агафонова (Ивановский государственный университет), интерактивные занятия «Шаг в будущее» для школьниц Иванова в сфере STEM-образования с участием молодых ученых;

- Полина Гуляева, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сервис коммерциализации научных исследований и инноваций для девушек до 30 лет GIRLS' RND;

- Виктор Жиляев, Ульяновский государственный университет, фестиваль женского лидерства на Волге ЛидВолга.

В номинации «Поддержка семейных ценностей» члены Экспертного совета отдали предпочтение инициативам:

- Полина Солодова, Уральский институт управления, филиал РАНХиГС при Президенте РФ, образовательный курс по созданию адаптивной одежды PEOPLE;

- Амина Юнусова, Сибайский институт Башкирского государственного университета, проект «Помоги, я потерялся» для организации поиска пропавших людей с использованием технологии QR-кода;

- Ирина Святскова, Санкт-Петербургский государственный университет, проект «Теплое гнездышко», который позволяет снизить уровень отказа от детей в приемных семьях благодаря проведению психологических тестов на совместимость родителей и ребенка;

- Олеся Почепцова, ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина», социальный образовательный проект «Мастерская #БольшеЧемЕГЭ 2.0» для повышения уровня оценок по ВПР, ОГЭ и ЕГЭ среди детей из группы риска;

- Ольга Батулина, Ивановский государственный университет, проект психологического сопровождения семей с детьми-инвалидами с инсулинзависимым сахарным диабетом «ДиаLog».

Организатор конкурса - социальная платформа Фонда Росконгресс - Фонд Инносоциум. Конкурс проводится при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, а также Российского союза ректоров. Цель проекта – привлечь внимание молодежи к решению актуальных социально значимых проблем.

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