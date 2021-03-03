«И чего ты, Сергунина, замуж за меня не вышла?»: «Комсомолка» нашла школьную любовь премьера Мишустина

Ирина Сергунина была первой юношеской любовью Михаила Мишустина. Фото: Архив Ирины Сергуниной и архив семьи Михаила Мишустина

«Не прячьте ваши денежки по банкам и углам»

Средняя школа № 7 города Лобни. Здесь с 4 по 10 класс учился Михаил Мишустин. Одноклассники говорят: с юных лет было заметно, что он пойдет в гору.

Ирина Сергунина в школе. Фото: Архив Ирины Сергуниной

Ирину Сергунину в классе считали его первой школьной любовью. Они держались вместе, он заботливо носил за ней портфель. Ирина была секретарем школьной комсомольской организации, а Михаил ее замом. Между прочим, по идеологической работе.

- Не могу сказать, что у нас была любовь, но на протяжении всей школьной жизни мы дружили. На уроках Миша всегда садился за партой впереди меня или сзади. На контрольных сверялись. А еще Миша любил пошутить. Бывает, наклонится ко мне и вполголоса поет «Не прячьте ваши денежки по банкам и углам». Все, конечно, хохочут. Это была его любимая песня. Он на новогоднем утреннике для малышей играл кота Базилио, а я лису Алису. Он такие усищи себе наклеил и так вошел в роль, что дети просто пищали от восторга, бегали от него врассыпную, - рассказала Ирина Сергунина корреспонденту «Комсомолки».

Будущий премьер-министр России в детстве. Фото: Архив Ирины Сергуниной

- А из класса его не выгоняли за песни на уроках?

- Да нет. Миша всегда хорошо учился, но был шутником, любил повеселиться. На физику приходим, а он говорит учительнице «Давайте про НЛО поговорим!». Интересная ж тема. А учительница в ответ: «закрывайте ваши рты, вначале урок, потом про НЛО будем говорить». Миша схватывал все очень быстро, но абсолютно не был «зубрилой». В математике соображал.

Мишустин (второй слева в третьем ряду снизу) и одноклассники в начальной школе. Фото: Архив Ирины Сергуниной

- Помогал вам?

- Я ему помогала, - смеется Ирина.

Класс, в котором они учились, оказался очень дружным. Все дни рождения и праздники отмечали вместе. Михаил Мишустин был компанейским. Играл на гитаре, сочинял стихи для стенгазеты.

Повзрослевший Мишустин в старших классах (третий ряд сверху, седьмой слева). Фото: Архив Ирины Сергуниной

- В музыкальной школе Миша не учился, но дома у него было пианино. А я как раз училась в музыкальной школе. Однажды прихожу к нему домой. И он мне решил сыграть. Я слышу, звук совсем другой. А он что выдумал: на молоточки внутри пианино прикрепил кнопки металлические. Это ж додуматься надо было! - смеется Ирина. - Он очень любил что-то изобретать, с ним всегда было интересно.

Михаил Мишустин (справа) и его школьный товарищ. Фото: Архив Ирины Сергуниной

После окончания школы они вместе поступали в МГУ - не сложилось. Михаил пошел в «СТАНКИН», Ирина - в Плехановку.

Ирина вспоминает, как в 1996 году они отмечали 10 лет со дня окончания школы.

- Миша спросил: почему ты, дохлая Сергунина, за меня замуж не вышла?

- А почему «дохлая»? Вы худой были?

- Нет, никогда не была. Но он в шутку так говорил, а я не обижалась.

- И что вы ему тогда ответили?

- Ответила: «а ты и не звал!»

Михаил Мишустин (крайний справа) со школьными друзьями на природе. Фото: Архив Ирины Сергуниной

После окончания вуза их пути с разошлись.

- Но был один очень интересный случай. Несмотря на познания в математике, я пошла работать бортпроводником в «Аэрофлот». Так всю жизнь там и проработала. И однажды мы летели из Москвы в Сиетл. Смотрю, Миша к нам на борт входит! И обратно он на нашем рейсе летел. Пообщались тогда с ним, конечно. Это было 26 лет назад, - вспоминает Ирина. - Потом до начала 2000-х мы еще периодически созванивались. А когда он пошел работать в налоговую, ему уже стало не дозвониться.

Михаил Мишустин (крайний слева) в школе играл на гитаре. Фото: Архив Ирины Сергуниной

«Мы гуляли по подъездам, а Миша учился»

Татьяна Кошелева и Сергей Орехов тоже учились с Михаилом Мишустиным в одном классе. Через три года после окончания школы Татьяна и Сергей поженились.

Михаил Мишустин участвовал в походах (стоит, второй слева). Фото: Архив Ирины Сергуниной

- Когда Миша работал в налоговой, он приезжал в Лобню навещать учителей. Они все в восторге были, что он их не забывает, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» Татьяна.

С ее мужем Сергеем Ореховым у Михаила Мишустина совпадает день рождения.

- Мы конфеты в школу всегда вместе приносили, - рассказал корреспонденту «КП» Сергей Орехов.

Сергунина выучилась на экономиста, но пошла работать стюардессой. На одном из рейсов она встретила Михаила Мишустина. Фото: Архив Ирины Сергуниной

- Могли ли вы представить, что Михаил Мишустин когда-нибудь станет премьером? Что он настолько карьерно вырастет?

- Я был в этом абсолютно уверен! Год назад мы с женой смеялись: когда стало понятно, что правительство сменится, я сказал: «премьером будет Михаил Владимирович, однозначно». Человек к этому потихоньку двигался. Еще в школе было видно, что он лидер, голова.

1984 год, Михаилу Мишустину здесь 18 лет. Группа ABBA уже распалась, но в СССР все еще находится на пике популярности. Фото: Архив семьи М. Мишустина

«Друзей не забывает»

Алексей Дзамашвили и Михаил Мишустин дружат уже 37 лет.

- Мы познакомились в 1984-м году на базе отдыха «Аэрофлота» на озере Долгое в Подмосковье. У Миши папа работал в «Аэрофлоте», а мама в медсанчасти «Шереметьево». А мой отец был начальником Шереметьево-1. Вот им на эту базу путевки и дали. Наши родители дружили. Миша был уже студентом, а я еще школьником, он на три года меня старше. С тех пор так и дружим, - рассказал Алексей Дзамашвили корреспонденту «Комсомолки».

- Как вы друг к другу обращаетесь?

- Я его зову Миша. И Мишаня. Естественно в кругу семьи. А он меня Лешка или Алексей. Мы с него всегда пример брали, он вел за собой нас. Постоянно придумывал какие-то игры. Он всегда был очень спортивный. И мы всегда друг за друга стояли горой. Он же в Лобне долго жил. А в Лобне свои нравы были, там надо было уметь себя зарекомендовать. Миша мог и за себя постоять и тех, что младше, слабее защитить. Помимо хоккея он ведь карате занимался, - говорит Алексей.

Слева направо: Мишустин, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов и друг детства премьера Алексей Дзамашвили. Фото: Личный архив Алексея Дзамашвили

Алексей Дзамашвили вспоминает, как Михаил Мишустин полтора года назад навещал его в больнице.

- Он тогда возглавлял налоговую, но выкроил время и приехал. - Этот тот человек, который своих друзей не забывает.

По его словам, он всегда поражался работоспособности своего друга.

- Миша когда первый раз в начале девяностых пошел в налоговую работать, то вставал в 6 утра, а ложился в час ночи. Я его спросил: «Миш, как у тебя получается все время таким активным быть?». А он ответил: «Все очень просто, Леш. Надо утром холодный душ принимать.

- Что пожелаете ему через нашу газету?

- Кавказского долголетия. Здоровья его маме и долгих лет. На Кавказе считается, что если жив кто-то из родителей, значит, мы еще дети. И, конечно, здоровья его супруге и трем сыновьям - Мише, Леше и Саше.

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