Кипр, Финляндия, Чехия, Латвия: Страны, где пока точно не стоит планировать отпуск

Сразу несколько стран, где россияне любили отдыхать до пандемии, официально объявили, что в ближайшее время не откроют для нас границы Фото: Олег ЗОЛОТО

КИПР

На Кипре пранировали открыть границы для российских туристов уже с 1 марта, а условием для въезда называли два ПЦР-теста. Один перед въездом (максимум за 72 часа до вылета), второй после прибытия. Путешественники были на низком старте, авиакомпании уже продавали билеты в Ларнаку...

Увы, фальшстарт. Власти Кипра отложили решение как минимум до 1 апреля, о чем уведомило посольство РФ на средиземноморском острове. Наша страна осталась в так называемой серой категории. Это значит, что туристам въезд закрыт, туристические визы выдывать не будут (напомним, что виза на Кипр электронная и бесплатная). Если с 1 апреля Россию перенесут хотя бы в красную категорию (на зеленую и оранжевую надежд мало), тогда появиться шанс позагорать на пляжах Лимассола и Пафоса. Что ж, в марте там все равно холодно, ждем апреля!

ЛАТВИЯ

Запрет на въезд в балтийскую страну продлен как минимум до 6 апреля, решение принято правительством Латвии. Не только из России. Даже из стран Евросоюза пустят лишь по самым уважительным причинам: работа, учеба, воссоединение семьи, лечение. Так что о прогулках по Риге и пляжах Юрмалы пока не мечтаем.

ЧЕХИЯ

И Прага остается на фото из прошлых отпусков – с 1 марта в Чехии ужесточили антиковидные ограничения, в стране действует чрезвычайное положение. На три недели, то есть до 21 марта, запрещено перемещаться даже между разными районами города, какой уж там туризм. И масочный режим вдвойне строгий, в буквальном смысле: носить нужно две маски, одну медицинскую, другую текстильную, а в общественном транспорте – респиратор.

ФИНЛЯНДИЯ

В Финляндии также ужесточают ограничения даже внутри страны. С 8 марта вводится общенациональный локдаун сроком на 3 недели, объявила премьер-министр Финляндии Санна Марин. Об открытии границ речь пока вообще не идет.

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