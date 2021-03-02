Дмитрий Песков рассказал о телеграмме Путина Большунову

На сайте президента России появилась поздравительная телеграмма в адрес российского лыжника Александра Большунова, который на чемпионате мира в Оберсдорфе в фантастическом стиле выиграл скиатлон на 30 км. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

На сайте президента России появилась поздравительная телеграмма в адрес российского лыжника Александра Большунова, который на чемпионате мира в Оберсдорфе в фантастическом стиле выиграл скиатлон на 30 км (гонка, в которой половину дистанции гонщики бегут классическим стилем, а потом переобувают лыжи и финишируют свободным стилем).

«Уважаемый Александр Александрович! Поздравляю Вас с триумфом в немецком Оберстдорфе.

Вы выдержали жесточайшую спортивную конкуренцию и вновь убедительно доказали, что достойны быть первым на самых важных, престижных стартах. И конечно, своей победой порадовали тренеров и наставников, всех поклонников лыжных гонок в нашей стране.

Желаю Вам здоровья, благополучия, новых успехов», - говорится на сайте Кремля.

О том, как Президент следит за крупнейшими событиями в мире спорта, мы поговорили с пресс-секретарем Президента РФ Дмитрием Песковым.

- Вчера президент поздравил с большой победой нашего лыжника Большунова. Скажите, пожалуйста, это просто дань вежливости, или это было движение души, президент смотрел эту гонку по телеку, как все мы, переживал, и после этого родилась такая телеграмма?

- Я не думаю, что президент смотрел это в прямом эфире, но однозначно в новостях он видел материалы об этой победе. Президент, если вы обратили внимание, наших спортсменов традиционно поздравляет с победами на мировых первенствах и, конечно, когда речь идет о такой красивой победе, тут тоже вполне понятно желание президента направить телеграмму, - сказал kp.ru Песков.

Кстати, чемпионат мира в Оберсдорфе только перевалил экватор, так что ждем еще побед от наших лыжников. В среду, 3 марта, у мужчин гонка на 15 км свободным стилем (трансляция на «Матч ТВ в 14.55). Фаворит – Большунов.

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