Мишустина накормили гречкой с котлетой в школьной столовке

Премьер проверил на себе организацию горячего питания для младшеклассников. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Во вторник премьер Михаил Мишустин начал четырехдневное турне по Сибири. Первая остановка - Барнаул. Мишустин посетил школу №53, в городе она считается одной из лучших - инновационной. Помимо обычных классов, тут есть классы инженерные и... полицейские. Юные полицейские ходят в форме, а после уроков проходят спецподготовку: учатся маршировать и стреляют в тире. После окончания школы часть детей идут в профильные вузы, часть выбирают юридические факультеты. К полицейским Мишустина направлять не стали, а вот в инженерно-технологический центр, где проводятся внеурочные занятия для школьников, он заглянул.

Мишустин посетил школу №53, в городе она считается одной из лучших - инновационной. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Ученицы 4 класса Вероника и Ксюша подарили Мишустину герб Алтайского края, сделанный на 3D принтере. Ксюша отмалчивалась, а Вероника вступила в диалог с премьером и рассказала, что занимается танцами.

Помимо обычных классов, тут есть классы инженерные и... полицейские. Фото: Елена КРИВЯКИНА

- А какие у тебя танцы, латинские? - поинтересовался Мишустин.

- Да нет, российские! - срезала девочка.

Мишустин рассмеялся и пошел осматривать школьную столовку. За накрытыми столами его поджидали дети и родители. В меню: картофельный суп с сайрой, гречка с котлетой, лимонный компот и булка с мармеладом.

К полицейским Мишустина направлять не стали, а вот в инженерно-технологический центр, где проводятся внеурочные занятия для школьников, он заглянул. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мишустин подошел к одному из столов и спросил у мальчика, нравится ли ему обед. Тот кивнул. Мишустин в ответ вспомнил эпизод из фильма «Джентльмены удачи», где воспитатель детского сада говорил, что ракета улетает на Марс и до обеда не вернется, поэтому лучше как следует перекусить.

После этого в соседнем классе Мишустин пообщался с алтайскими учителями, в том числе участниками программы «Земский учитель». Фото: Олег УКЛАДОВ

- Помните? - спросил у детей Мишустин.

Дети не помнили. Премьер не расстроился и решил продегустировать школьный обед. Первое он пробовать не стал, остановился на гречке.

- Я не знаю, как вас кормили, но у нас в школе котлета с гречкой - это было самое вкусное, - обратился Мишустин к директору школы Юлии Галкиной.

Мишустин посетил школу №53, в городе она считается одной из лучших - инновационной. Фото: Олег УКЛАДОВ

Родители рассказали Мишустину, что введение в школах с 1 сентября бесплатного горячего питания для младших классов, очень им помогло.

- Это очень важная работа. В свое время к ней внимательно отнесся президент. Мы сейчас организовали работу по стране, чтобы фактически все дети в начальной школе были обеспечены горячим питанием, - напомнил Мишустин.

Директор школы заверила, что у них нет никаких проблем с горячим питанием. Еду готовят сами, полуфабрикаты не используют.

После этого в соседнем классе Мишустин пообщался с алтайскими учителями, в том числе участниками программы «Земский учитель». Премьер пообещал, что эта программа будет продолжена.

Михаил Мишустин посетил инженерный класс Фото: Олег УКЛАДОВ

- Более того, мы посмотрим, какими еще способами помочь обустраиваться тем учителям, которые приезжают в регионы после окончания педагогических университетов и работают в удаленных местах, - сказал Мишустин.

От учителей Мишустин отправился на завод по выпуску форсунок и распылителей для дизельных двигателей. Фото: Елена КРИВЯКИНА

От учителей Мишустин отправился на завод по выпуску форсунок и распылителей для дизельных двигателей. Предприятие поставляет продукцию как по России, так и за рубеж. Мишустин обошел цеха и пообщался с рабочими.

- Уверен, что у Алтайского края хороший потенциал, несмотря на все сложные моменты, которые были связаны, в том числе, с коронавирусной инфекцией, - сказал Мишустин на состоявшемся затем совещании.

Мишустин заметил, что в Алтайском крае (он входит в десятку самых провальных регионов по развитию экономики) удалось сохранить объем промышленного производства на уровне предыдущего года, а в январе 2021 года наметился рост - плюс 5,3%.

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