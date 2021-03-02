В Латинской Америке министры рискуют карьерами, чтобы привиться «Спутником V» вне очереди

Президент Аргентины Альберто Фернандес Фото: REUTERS

Аргентина является настоящим пионером применения российской вакцины «Спутник V» в Латинской Америке и в мире в целом. С конца декабря прошлого года именно этим медицинским препаратом здесь началась массовая прививочная кампания. Сами жители южной страны весьма позитивно оценивают эффект вакцины и выстраиваются в очереди, чтобы получить защиту от коронавируса. Тем не менее, именно «Спутник V» в итоге привел к острому внутриполитическому кризису, который может серьезно ослабить позиции действующего президента Альберто Фернандеса.

Скандал разразился после того как местный журналист признался, что ему удалось получить прививку в обход всех норм, благодаря давней дружбе с министром здравоохранения Хинес Гонсалес Гарсией. Оказалось, что рядом с кабинетом главы ведомства оборудована прививочная, доступ куда открыт только по особому разрешению Гонсалес Гарсии. После подобных откровений журналист замолчал, поняв, что сморозил глупость, а вот его коллег было уже не остановить.

В результате СМИ и правоохранители начали расследование и вскрыли настоящий подпольный прививочный кабинет для власть предержащих или, как его называют в аргентинской прессе, ВИП-прививочную. Среди клиентов привилегированного учреждения оказались многие политики и члены элиты страны, такие как экс-президент Эдуардо Дуальте с семьей, министры и их заместители, руководители профсоюзов, а также просто известные в Аргентине люди. Всего уже бывший глава ведомства припрятал для этих целей 3 тысячи доз вакцины, которые не попали в список медикаментов, направленных в регионы. Ведь в первую очередь привиться должны медики и учителя, а не чиновники и их друзья.

Сейчас прокуратура ведет расследование произошедшего, а местные силовики получили указание проверить ситуацию с вакцинами во всех регионах страны. Так что не исключено, что правоохранительные органы смогут накрыть еще несколько подобных элитных прививочных. По крайней мере сам Гонсалес Гарсия был вынужден уйти в отставку.

Разгневанные жители Аргентины вышли в воскресенье на манифестации в крупнейших городах страны. В столице они разложили символические «мешки с трупами» на главной площади, пометив их именами членов правительства, привившихся раньше времени.

Скандал с вакцинацией может дорого обойтись действующей власти, пришедшей к управлению страной под левыми лозунгами в конце 2019 года. Согласно социологическим опросам, около 20% аргентинцев думают о возможности «наказать» правительство за махинации с медикаментами. А больше половины жителей считают, что на самом деле преждевременно уколовшихся намного больше, и чиновники решили просто слить часть представителей элиты, чтобы покрыть своих. С учетом того, что в октябре этого года в Аргентине состоятся парламентские выборы, «Всеобщий фронт» может потерять большинство в Палате депутатов и Сенате. Дело в том, что на фоне продолжающегося финансового кризиса Фернандес планировал идти на голосование под лозунгом успешной кампании по вакцинации, однако нынешний скандал может спутать ему планы.

Скандалы с «внеочередным вакцинированием» прокатились не только по Аргентине, но и по другим странам Латинской Америки. Например, в Бразилии на прошлой неделе обнаружили более 4 тысяч незаконно привитых человек, в связи с чем власти возбудили административные и уголовные дела. При этом интерес среди бразильцев относительно прививки чрезвычайно высок, в связи с чем вокруг пунктов вакцинации царит ажиотаж. В результате в минздраве были вынуждены пойти на экстраординарные меры и направлять все дозы лекарства на проведение первой вакцинации, и теперь тысячи людей не могут получить вторую дозу.

В Перу подобный скандал разразился после того как около 500 чиновников привились вне очереди от COVID-19 китайским препаратом. В результате в отставку пришлось уйти главе МИД Элизабет Астете Родригес и министру здравоохранения Пилар Мазетти.

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