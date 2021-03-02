Стартует двухдневный онлайн-форум AIM-Евразия 2021

На онлайн-площадке соберутся лидеры российского и международного бизнеса

2 марта начинает работу онлайн-форум AIM-Евразия 2021, организованный Ежегодным инвестиционным форумом (AIM) и Фондом Росконгресс. Дискуссии продлятся два дня. На онлайн-площадке соберутся лидеры российского и международного бизнеса, представители государственных структур и ведущих инвестиционных организаций.

В церемонии открытия форума примут участие государственный министр ОАЭ Ахмед Али Аль Сайег, государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед Аль Зейюди, государственный министр ОАЭ по предпринимательству и МСП Ахмад Белхуль Аль Фаласи, председатель департамента экономического развития Абу-Даби, (ADDED) Мохаммед Али Аль Шорафа Аль Хаммади, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В форуме примут участие управляющий директор Foreign Direct Investment Center Андреас Дресслер, президент Восточно-южноафриканского банка торговли и развития (TDB) Адмассу Тадесси, управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский, cтарший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем, руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам в России и СНГ Deloitte Екатерина Трофимова, генеральный директор Словацкого агентства по развитию инвестиций и торговли (САРИО) Роберт Шимончич, директор Агентства по инвестициям Молдовы Родика Вербенюк, Директор Национального агентства инвестиций и приватизации Белоруссии Дмитрий Красовский, представители Словакии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Египта, ЮАР, Нидерландов и других государств.

В течение первого дня работы форума состоятся деловые сессии и воркшопы, посвященные роли агентств по содействию инвестициям в мире после пандемии, устойчивому развитию городов, финансированию малого и среднего бизнеса, построению экосистемы стартапов в период экономической турбулентности, стратегиям по привлечению иностранных инвестиций.

Мероприятия второго дня затронут вопросы устойчивости финансового сектора в пост-ковидном мире, роли особых экономических зон в восстановлении экономики, развития транспортной системы городов, трансформации системы образования, инвестиционного развития инициативы «Один пояс – один путь».

Во время работы форума состоятся презентации инвестиционного потенциала Азербайджана, Иордании, Северо-Капской провинции ЮАР, Объединенных Арабских Эмиратов.

С программой мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте.

Трансляция деловых сессий форума доступна после регистрации.