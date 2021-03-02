Что общего у гриппа с коронавирусом и повторит ли COVID-19 судьбу «испанки»

Заболеваемость гриппом очень заметно стала падать Фото: Мария ЛЕНЦ

ЧАСТЬ 1

После прихода новой коронавирусной инфекции заболеваемость гриппом очень заметно стала падать. И к нынешнему эпидемическому сезону практически сошла на нет - и в России, и во всем мире, рассказал «КП» и.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии СПбГМУ им. И.П. Павлова, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов. Почему так могло произойти, эксперт пояснил в первой части интервью. Продолжаем разговор.

«ПРИ БОЛЬШИНСТВЕ ОРВИ ВРАЧАМ НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО УЗНАВАТЬ ВОЗБУДИТЕЛЯ»

- Дмитрий Анатольевич, с момента появления CОVID-19 и по сей день не кончаются обсуждения: чем похожи и различаются грипп и ковид. Что бы вы сказали, как инфекционист и руководитель НИИ гриппа?

- В целом острые респираторные инфекции, вызванные разными возбудителями (и грипп, и ковид, и другие ОРВИ), проявляются очень схоже. Если мы говорим про легкие формы, то часто без лабораторного исследования отличить их друг от друга очень сложно. Именно поэтому мы берем мазок, чтобы определить – грипп это, риновирус, аденовирус и т.д. Но такие исследования нужны скорее для эпидемиологических целей, мониторинга распространения инфекций. Врачам же при большинстве респираторных инфекций не принципиально, чем вызвана конкретная ОРВИ - потому что лечение в основном симптоматическое: жаропонижающие и препараты в зависимости от поражения отдела верхних дыхательных путей.

Исключение - грипп и ковид. Потому что для лечения гриппа есть прямые противовирусные препараты с доказанной эффективностью. А ковид – заболевание, которое требует особой настороженности: как в плане лечения, так и противоэпидемических мероприятий.

Сегодня, если мы видим у пациента симптомы ОРВИ, то прежде всего, конечно же, думаем о Ковиде. И только исключив его после исследования, следует предполагать другую респираторную инфекцию.

ЕСТЬ ЛИ ПРИ COVID-19 «ОСОБЫЙ» КАШЕЛЬ

- У ковида все-таки есть характерные симптомы, по которым его ни с чем не спутаешь? Или это заблуждение?

- Часто говорят о потере обоняния. На самом деле она наблюдается при многих респираторных вирусных инфекциях. Но при Ковиде, несомненно, чаще, чем при других ОРВИ.

- А кашель какой-то особенный, выделяющий ковидных пациентов?

- Скорее нет, чем да. При легкой и среднетяжелой форме COVID-19 по клинической картине отличить достаточно сложно.

- Кардиологи говорят, что при коронавирусной инфекции поражается внутренняя оболочка кровеносных сосудов. Такое вообще возможно при других респираторных инфекциях или это уникальное осложнение?

- Да, такое характерно, например, для тяжелого течения гриппа, прежде всего, у пациентов старшего возраста,

Руководитель НИИ гриппа Дмитрий Лиознов

ПОЧЕМУ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ЛЮДЕЙ ЛЕГКО ПЕРЕНОСЯТ КОВИД

- Еще часто обсуждается: может ли COVID-19 переходить в хроническую форму? Грипп ведь точно не может?

- Грипп, конечно, нет. Коронавирусную инфекцию мы знаем уже год, но все равно она сохраняет для нас еще немало загадок. Так, мы видим, что в некоторых случаях у пациента может быть длительное выделение возбудителя COVID-19. Вопрос – является ли это хронической формой?

В целом для респираторных вирусов, возбудителей ОРВИ не характерно хроническое течение. Это острые инфекции, с элиминацией (уничтожением. - Ред.) возбудителя. Для некоторых из них возможно повторное заражение, даже несколько раз в течение года. Например, те же риновирусы, поскольку их много, десятки серотипов. Для ковида данных о хроническом течении нет.

- По международным данным как минимум 45-50% людей переносят ковид бессимптомно, и еще в 30-35% - в легкой и умеренной форме. Почему, на ваш взгляд, так происходит?

- А почему все другие респираторные инфекции в абсолютном большинстве случаев протекают легко? Значит, организм может справляться с возбудителем. Так и должно быть. Есть инфекции потенциально смертельные, как бешенство, например. Если вовремя не сделать прививку, человек неизбежно умрет. В отношении всех других инфекций мы видим, если это не чума, не особо опасные заболевания, то у большей части пациентов они протекают легко и в среднетяжелой форме. И у меньшей части – тяжело и крайне тяжело.

НУЖНЫ ЛИ ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ТАБЛЕТКИ ПРИ ЛЕГКОЙ ФОРМЕ ГРИППА И КОВИД-ИНФЕКЦИИ

- Еще, если сравнивать ковид и грипп, мы знаем, что от второго есть лекарства прямого действия, как вы уже упомянули. Но, говорят, препараты от гриппа со временем становятся менее эффективными. Это правда?

- В отношении противовирусных препаратов, так же, как и антибиотиков, у возбудителя может сформироваться резистентность (устойчивость к лекарству. - Ред.). Если говорить о применяемых сегодня препаратах против гриппа, отечественных и зарубежных, то резистентность к ним незначительная. То есть, к счастью, все те препараты, которые сегодня доступны для лечения гриппа, эффективны. Кроме того, разрабатываются новые лекарства. Недавно в нашей стране зарегистрирован препарат балоксавир для однократного приема («КП» рассказывала об этом изобретении японских ученых). Таким образом, у нас достаточный арсенал противогриппозных средств.

- А они вообще нужны при легкой форме?

- Если человек не входит в группу риска (возраст 60+, люди с хроническими заболеваниями и др. - Ред.) и болезнь протекает легко, то нередко можно обойтись без противовирусных. Пациентам из группы риска такие препараты нужны, чтобы предотвратить развитие тяжелой формы заболевания и осложнений.

- При легкой форме COVID-19 противовирусные лекарства насколько актуальны?

- На сегодня нет противовирусных препаратов с доказанной эффективностью в отношении возбудителя COVID-19. Поэтому, конечно же, при легкой форме заболевания, если нет отягощающих факторов, терапия может проходить с помощью симптоматических и патогенетических средств (то есть воздействующих не на сам вирус, а на болезненные процессы, которые вызывает инфекция. - Ред.).

ВОПРОС В ТЕМУ

Повторит ли COVID-19 судьбу «испанки»

- Дмитрий Анатольевич, как вы считаете: почему ни один из штаммов гриппа со времен «испанки» не приводил к такой масштабной пандемии и к такому количеству жертв, как COVID-19?

- Потому что прежде не было такого возбудителя. Все остальные мы знаем. Последняя пандемия гриппа 2009 года, по оценкам, привела к смерти 200 тысяч человек (число жертв COVID-19 по статистике уже свыше 2,5 млн. - Ред.) Тогда были быстро разработаны вакцины против пандемического вируса. К тому же, часть населения была иммунна к новому вирусу гриппа.

А сейчас иммунных людей фактически нет. И новый вирус, естественно, хорошо распространяется.

- У «испанки» было три волны. В этом есть закономерность? Можно предполагать, что так будет и с COVID-19?

- Не хотелось бы, конечно. В период пандемии 2009 года у нас было две волны. А потом возбудитель пандемического гриппа стал уже сезонным. И это вполне закономерно. Меняются условия, в определенные сезоны года возбудителю сложнее передаваться, распространяться. Все это имеет значение.

Сложно сказать, будет ли третья волна у COVID-19. Мы видим, что еще далеко не все переболели. Есть люди, которые избегают инфекции, грамотно соблюдают противоэпидемические мероприятия. Если мы не будем соблюдать определенные меры, не будем прививать тех, кто нуждается прежде всего в вакцинации, то, конечно же, риски подъема заболеваемости сохраняются. Именно поэтому необходимо ответственно относиться к прививочной кампании против коронавирусной инфекции.

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