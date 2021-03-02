Первым делом самолеты: Шойгу поставил очередную задачу авиастроителям

Шойгу детально осмотрел один из новых самолетов Ил-76МД-90А, поинтересовался мнением летчиков о самолете, после чего пообщался с авиастроителями. Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

- В 2020 году мы получили 3 самолета, в планах на 2021 год – 5 машин. Необходимо выйти в дальнейшем на уровень 10 Ил-76МД-90А в год, - поставил задачу министр обороны России Сергей Шойгу на совещании по итогам выполнения государственного оборонного заказа на ульяновском предприятии «Авистар-СП».

Глава военного ведомства также поставил задачу выйти на выпуск 20 новых и модернизированных самолетов Ил-76МД-90А в год с тем, чтобы к 2030 году их парк превысил 250 машин. А еще обратил внимание заводчан на ремонтопригодность парка самолетов Ан-124.

Отметим, что речь идет о производстве и ремонте тяжелых транспортных самолетах, которые начали производить еще в советское время.

- Главе военного ведомства также продемонстрировали проведение технического обслуживания самолетов Ил-76МД-90 и Ту-214-300-100 на летно-испытательной станции аэродрома Ульяновск-Восточный, цеха окончательной сборки самолетов Ил-76МД-90А, Ту-204, поточную линию сборки, - сообщили в Минобороны России.

Шойгу детально осмотрел один из новых самолетов Ил-76МД-90А, поинтересовался мнением летчиков о самолете, после чего пообщался с авиастроителями.

Напомним, в минувшую субботу Сергей Шойгу посетил в Санкт-Петербурге производственные мощности АО "Кронштадт", где ему продемонстрировали новейший беспилотный комплекс воздушной разведки с большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач "Иноходец", перспективный скоростной ударный беспилотник "Гром" и разведывательно-ударный беспилотник "Иноходец-РУ".

На вопрос министра – сколько комплексов поставите в 2021 году? – гендиректор предприятия Сергей Богатиков ответил «6 – 7». В составе каждого комплекса три беспилотных летательных аппарата.

Шойгу потребовал увеличить производство беспилотников.

СПРАВКА "КП"

«Авиастар-СП» является одним из самых современных предприятий авиационной отрасли, оснащенным высококачественным оборудованием. Предприятие специализируется на производстве тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А, пассажирских и грузовых самолетов семейства Ту-204, сервисном обслуживании и модернизации сверхтяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Предприятие осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание авиатехники. Кроме того, на заводе осваивается производство легкого транспортного самолета Ил-112В, осуществляется монтаж интерьеров и отработка систем самолетов семейства SSJ-100, авиазавод является одним из ключевых участников кооперации по производству перспективного пассажирского лайнера МС-21.

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