Дмитрий Шепелев отказывается возвращать долги родителям Жанны Фриске

Долгое время считалось, что первую часть долга «Русфонду» в 7 миллионов погасил телеведущий Дмитрий Шепелев, гражданский муж Жанны, отец ее сына Платона. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Долг перед благотворительной организацией в размере 21 миллиона рублей был погашен еще два года назад. Эта была часть пожертвований, собранных на лечение Жанны Фриске, но так не потраченных по назначению. Певица умерла в июне 2015 года от рака мозга. Однако разборки между членами ее семьи из-за этих "денег на лечение" продолжаются до сих пор.

Долгое время считалось, что первую часть долга «Русфонду» в 7 миллионов погасил телеведущий Дмитрий Шепелев, гражданский муж Жанны, отец ее сына Платона. И оставшиеся 14 миллионов – ее родители.

Но, похоже, что после судов и арестов имущества именно родители Жанны вернули фонду все 21 миллионов. Хотя по решению суда треть солидарного долга должен был выплатить Шепелев, как законный представитель Платона. Ведь наследники Жанны – ее сын и родители – получили после ее смерти не только ее имущество, но и долги.

Еще в июле Пресненский районный суд Москвы удовлетворил иск о взыскании с Дмитрия Шепелева 7 миллионов рублей в пользу родителей – Владимира и Ольги Фриске.

"В пользу истца взыскано 7 211 071 рубль в счет исполнения обязательств по солидарному взысканию денежных средств на основании решения Перовского районного суда города Москвы от 19 мая 2017 года, а также расходы по оплате госпошлины – 44 256 рублей", – сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая. Апелляцию и кассацию на это решение суд отклонил.

- Пресненский суд удовлетворил мой иск о возврате денег, которые нам должен Шепелев, - подтвердил нам Владимир Фриске. - Это еще те, что собирали на лечение Жанны через Русфонд. Но это не единственный иск, который мы подготовили. Буду с Шепелевым судиться по поводу личных средств моей дочери. Там тоже очень большие суммы. И они тоже пропали. Когда Жанну положили в больницу, она дала Шепелеву доверенность. Вскоре с ее счета он снял 15 миллионов, потом еще 5 миллионов... Она плохо себя чувствовала. Часто теряла сознание, не помнила и не понимала, что происходит. Как раз в это время, когда она была в таком жутком состоянии, Шепелев взял доверенность к ее банковским счетам. Между прочим, идея организовать сбор средств через Русфонд тоже была его.

Как мы поняли, возвращать деньги родителям Жанны Шепелев не торопится. Он не понимает, почему должен отдавать часть «солидарного долга», когда точно известно, что эти деньги со счёта Жанны за две недели до ее смерти сняла ее мама – Ольга Владимировна Фриске.

Дмитрий собирается подать жалобу на несостоявшихся тещу и тестя, которые требуют с него семь миллионов рублей, в Верховный суд.

В ответ на это родители Жанны подали в суд на Шепелева. Они требуют запретить телеведущему распоряжаться долей в квартире певицы. По сути это арест на ту часть квартиры, которой Шепелев может распоряжаться на правах законного представителя Платона.

Речь идет о двухкомнатной квартире площадью почти в 90 квадратных метров в доме бизнес-класса в Шмитовском проезде. Сыну Шепелева и Жанны семилетнему Платону принадлежит третья часть этой жилплощади. Недавно Шепелев получил от Бориса Владимировича и Ольги Владимировны Фриске уведомление о том, что свою часть квартиры они готовы ему продать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родители Жанны Фриске нанесли удар по Дмитрию Шепелеву

Отец и мать бьются за элитную квартиру покойной певицы (подробности).

Через пять лет после смерти Жанны Фриске: Дмитрий Шепелев снова станет отцом

Телеведущий и его нынешняя избранница недавно обзавелись шикарной квартирой в центре Москвы (подробности).