Праздник за миллион: Гарик Харламов отметил юбилей в караоке, а Настасья Самбурская заставила гостей нарядиться бомжами

Подарок артиста Бурунова понравился еще одной парочке гостей — Илье Прусникину и его невесте Софье Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Светская жизнь Москвы постепенно оживает. Сразу несколько звезд отметили дни рождения в столичных увеселительных заведениях с размахом. Рассказываем о самых ярких моментах недавних праздников.

В первый день весны актриса Настасья Самбурская собрала друзей, чтобы отметить свой 34-день рождения. Среди гостей были замечены артисты Михаил Галустян, Андрей Григорьев-Аполлонов, Наталья Рудова, Анна Хилькевич, Алена Водонаева. Гуляла компания из человек тридцати в клубе «Pravda». Гости заранее в приглашении получили указание соблюдать дресс-код – «бомж-пати». Галустян и Хилькевич вжились в роль лучше других – взъерошенные волосы, гримом нарисовали фингалы и гнилые зубы, соответствующая одежда. Дорогие закуски и салаты подавались на столах, стилизованных под мусорные баки. Аниматоры соответствовали обстановке – Анну Хилькевич на входе встретили сотрудники спецслужб и нашил у нее в карманах «запрещенные вещества».

Самбурская с подругами Натальей Рудовой, Аленой Водонаевой и Ульяной Бананой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Настасья Самбурская не поскупилась на развлечения – пригласила главных звезд «Дискотеки 90-х». Для именинницы и ее гостей на вечеринке создавали атмосферу 90-х годов и пели свои золотые хиты группа «На-На», Лада Денс, Алена Апина, Вадим Казаченко и другие артисты. Приглашение артистов этой категории на закрытое мероприятие обходится в 300 – 500 тыс. рублей. Самбурская оплатила аренду зала, банкет, аниматоров, артистов – по самым скромным подсчетам потратила около трех миллионов рублей. Артистка так раскошелилась не случайно – отмечала не только день рождения, но и запуск своего шоу на YouTube. Самбурская в образе эстрадной артистки 90-х тоже пела для гостей.

Гарик Харламов гулял скромнее в финансовом плане, но было весело и душевно. На свое 40-летие Гарик Харламов арендовал караоке-клуб. Есть примета, что мужчины 40 лет не празднуют, поэтому торт имениннику выкатили в зал с 39-ю свечками. Друзья в шутку придумали название вечеринке - «слет стариков-разведенок». Разведенных и холостых мужчин и правда тусовалось в этот вечер не мало: завидные женихи Харламов, Тимур Батрутдинов, Сергей Бурунов, Илья Прусникин. Были и примерные супруги – Гоша Куценко, Марина Кравец и Аркадий Водахов, Азамат Мусагалиев. Собралось человек двадцать. Так как отмечали в арендованном караоке, то пели сами и много. Харламов с Тимуром Батрутдиновым и Андреем Авериным исполнили хит «Рок-островов» - «Ничего не говори». Бурунов с именинником на бис исполнил «Большую медведицу»: «Вечно одна ты почему - где твой медведь».

Сергей Бурунов на 40-летие Гарика Харламова принес подушку со своим фото Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Артисту юмористического жанра подарки дарили прикольные. Бурунов принес подушку со своим изображением и пошутил: «Недавно мы с Гариком говорили ночью по телефону. Долго, я что-то эмоционально и увлеченно рассказывал. На том конце было тихо, ну думаю, слушает внимательно. Но вдруг я услышал храп. Поэтому вчера в качестве подарка я подарил вот такую подушку. Сладких снов тебе, Гарик!» Харламов отшутился: мол, поздно было – почти утро.

Андрей Григорьев-Апполонов и Михаил Галустян соблюли дресс-код — бомж-пати Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лидер группы «Little Big» Илья Прусникин вручил картину-намек. Прусникин сообщил, что Харламов любит фастфуд: «Поэтому я решил увековечить эту любовь в картине и подарить на вечную память. Гамбургеры силиконовые, только поэтому память, скорее всего будет вечной». Прусникин был замечен на празднике с коллегой Софьей Таюрской, чем подтвердил слухи об их близких отношениях.

Рыжий «иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов с именинницей Настасьей Самбурской Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Аренда и угощения обошлись артисту в сумму, не превышающую миллион рублей.

А Мирослава Карпович на 35-летие получила от своего возлюбленного актера Павла Прилучного – полет на вертолете. Прилучный устроил актрисе завтрак ресторане под живую музыку, при этом стол был декорирован лепестками роз, свечами, гирляндами. После этого именинница отправилась на вертолетную прогулку и уже с неба рассмотрела надпись в сердечках на снегу: «Мирус, с днем рождения!». Карпович поблагодарила в инстаграме своего мужчину: «ПрилучШИй волшебник». Полчаса такого развлечения на вертолете стоит не более 30 тысяч рублей. Но здесь главным был эффект неожиданности – судя по эмоциям Мирославы она не ожидала такого приключения.