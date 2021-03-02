Певец Данко: Реальным голосованием выбрали бы Бузову или Моргенштерна для "Евровидения"

"КП" обратилась за комментарием к композитору, певцу и актеру Александру Фадееву, который известен публике как исполнитель Данко Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Международный женский день 8 марта на Первом канале пройдет голосование за кандидатуру российского исполнителя, который представит нашу страну на международном конкурсе Евровидение-2021.

"КП" обратилась за комментарием к композитору, певцу и актеру Александру Фадееву, который известен публике как исполнитель Данко.

- Россия на Евровидение отправляла и звезд первой величины, и молодых звездочек — вы за кого-то болели?

- Раньше я даже ходил на какие-то телешоу, где проходило голосование. И да - в финале за кого-то даже болел. А что, сейчас разве в Европе шоу не отменят из-за пандемии? Там же опять жестят из-за коронавируса?

- Вроде бы в Роттердаме конкурс все же состоится. Сейчас Евровидение не задает тренды?

- Что касается моды. А ничего, что старого мира нет уже? Какой смысл во всех этих шоу, если у них зрителей все меньше? Да, все дико трансформировалось. И приобрело ужасающие формы во всем, в том числе на Евровидении.

- Сегодня АВВА на Евровидении могли бы и не победить?

- Современное поколение впитало новую жизнь. Они живут в этой реальности, и считают, что это круто. А кто-то продолжает думать, что по-настоящему круто — это АВВА. Но звезды настоящего —это Моргенштерн и Бузова.

- Но у стены Цоя на Арбате его песни поют те, кому около 20.

- Вот я сижу и думаю: ну что такое для молодежи Цой — какой-то оборванец и гастарбайтер?! Кто это — на фоне целого Эл Джея какого-нибудь? Ну был просто проект продюсера Айзеншписа. Потом были какие-то проекты продюсера Тимати. Красота - в глазах смотрящего.

- По-вашему, Евровидение — просто красивая обертка пустоты?

- Шоу-бизнес — это вообще легкая история. Не классика незыблемая, не балет или опера. Это совсем не вечное. Так, разовая штука. Как жвачка для глаз. Ну, раз посмотрел на какой-то хиток условной группы «Грибы». Даже не для слуха — просто визуальный хайп, кто необычнее себя покажет.

- То есть, по-вашему, там вообще никаких находок?

- Каждый придумывает, как поярче выпендриться. Оценка песни — вещь субъективная. Песню «Мой малыш» за 20 лет не забыли? Нет. А могли бы и забыть, как миллион других. Но если шоу получается — большинство довольно.

- Евровидение политизируется?

- Да это политика абсолютная! Обязательно даются политические ангажементы. Надо выиграть Украине с ее Русланой — ну нате, выигрывайте. Или постоянные Билан с Лазаревым. Почему Билан, а не я? Чем я его хуже, в конце концов?

- У вас были варианты попасть на это конкурс?

- Никаких предложений по Евровидению у меня, конечно, не было. Никогда.

- А голосование?

- Голосование — профанация. Все давно все решили. Деньги раздали, и кто поедет - уже решено. У нас давно все поняли, что главное казаться, а не быть. Причесать можно кого угодно, как угодно. И манипулировать мнениями, рассказывая сказки про голосование.

- Если, по-вашему, было бы "реальное голосование" - большинство выбрало бы кого?

- Бузову. У нее больше всех подписчиков - пусть она кому-то и не нравится. Или Моргенштерна — он же собирает стадионы. Или Скриптонит. А Билан или Лазарев разве собирают?

- Подписчики — главный показатель популярности?

- Показатель «по чеснаку» — это билеты, купленные на концерт. Ты пришел — билетик купил и отметился собственным присутствием. Вот это голосование! Пусть выйдут 10 артистов - дайте им площадку в один лень, и пусть они дадут 10 концертов. У кого будет больше людей — тот и должен ехать. А не потому, что у меня крутой продюсер с модного канала. Которые с коронами ходят и «все решают»: мальчик симпатичный - он и поедет.

- Ну все-таки — будете следить 8 марта за голосованием?

- Либо надо разбираться в том, что реально происходит, либо делать вид, что «я ничего не понимаю». Честное голосование, повторюсь — это купленные билеты. А пока происходит то, что происходит, и с этим ничего не сделаешь. Смотреть голосование 8 марта не буду — у меня гастроли в Воронеже.