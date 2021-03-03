Ватные палочки и наушники: что чаще всего приводит к потере слуха

«Я тебя слышу» — российская некоммерческая организация, которая оказывает поддержку семьям с детьми с нарушенным слухом Фото: «Я тебя слышу»
Вот уже более 10 лет 3 марта отмечается Всемирный день слуха. Он был учрежден Всемирной организацией здравоохранения, чтобы привлечь внимание к проблемам, приводящим к глухоте - чтобы как можно больше людей узнавали о рисках потери слуха и могли вовремя обратить внимание на тревожные симптомы.
Потеря слуха — самая распространенная сенсорная форма инвалидности в мире. Но так ли много знают о заболеваниях слуха россияне? Российская некоммерческая организация «Я тебя слышу» вместе с Online Market Intelligence провела масштабное всероссийское исследование «Отношение россиян к проблемам нарушения слуха». Его результаты есть в распоряжении kp.ru.
В ходе опроса оказалось, что только 17% участников опроса считают проблему потери слуха очень важной в России. Большинство включило глухоту в топ-10 факторов здоровья, существенно снижающих качество жизни, но этот пункт занял лишь последнее место рейтинга.
При этом нельзя сказать, что проблема ухудшения слуха была незнакома людям.
- Только половина респондентов оценили свой слух как отличный.
- 36% опрошенных вообще никогда не сталкивались с этим.
- У 54% опрошенных случаи глухоты или нарушений слуха есть среди родственников или знакомых.
- В возрастной группе от 55 лет и старше проблемы со слухом есть у 55%.
Авторы исследования напоминают: чтобы сохранить слух, важно знать о рисках его потери и вовремя принимать меры.
- Сегодня по всему миру 466 млн человек имеют инвалидизирующую потерю слуха, к 2050 году эта цифра может удвоиться, — говорит Алла Маллабиу, учредитель некоммерческой организации „Я тебя слышу“. — Значительную часть этих случаев можно предотвратить, зная и избегая основных рисков потери или нарушения слуха. Так, 60% зафиксированных сегодня случаев потери слуха у детей вызваны предотвратимыми причинами.
Чтобы сохранить слух, важно знать о рисках его потери и вовремя принимать меры. Фото: «Я тебя слышу»
Но, как показал опрос, россияне имеют далеко неполное представление о возможных причинах проблем со слухом.
Вот какие факторы приводят к глухоте по мнению опрошенных:
- повышенный уровень шума на рабочем месте
- ушные инфекции
- громкое прослушивание музыки
- использование наушников-«капелек» и вкладышей.
А вот какие факторы в действительности чаще всего приводят ухудшению или потере слуха:
- слишком частое пользование ватными палочками для ушей (57%)
- хождение в наушниках (28%)
- прослушивание музыки на большой громкости (23%),
- плавание и ныряние с открытыми ушами (17%).
- Нарушения слуха очень распространены, но не всегда заметны со стороны. Мало кто знает, но проблемы со слухом есть у многих знаменитостей. В их числе Холли Бэрри, Моби, Стинг и Оззи Осборн, Максим Фадеев и Григорий Лепс, — рассказала Зоя Бойцева учредитель некоммерческой организации „Я тебя слышу“. — Мы хотим, чтобы все люди с нарушенным слухом чувствовали себя комфортно в слышащем обществе, а все остальные не теряли слух по причинам, которые можно предотвратить.
СПРАВКА КП
«Я тебя слышу» — российская некоммерческая организация, которая оказывает поддержку семьям с детьми с нарушенным слухом, предоставляет доступ к реабилитации после слухопротезирования, продвигает концепцию доступной среды для глухих и слабослышащих, поддерживает культуру жестового языка, привлекает внимание общества к проблемам таких людей, занимается вопросами инклюзивного образования. Цель НКО сделать так, чтобы люди с нарушением слуха чувствовали себя уверенно и комфортно в обществе.