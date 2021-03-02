Тяжело болела, пила, знала об изменах: актер Валерий Афанасьев рассказал, как нашел мертвой свою третью жену

Артист сейчас счастлив с четвертой супругой, которая младше его на 30 лет Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер Валерий Афанасьев был женат четыре раза. Впервые он женился, будучи студентом, на переводчице Лилии. Этот брак продлился полтора года, пока артист не увел у режиссера Пава Любимова жену Евгению. Женщина была старше Афанасьева на пять лет, родила от него сына Владимира. Но через шесть лет Валерий Алексеевич ушел от нее к молодой реквизиторше Анне. Они прожили вместе 40 лет вплоть до смерти женщины.

Валерий Афанасьев может похвастаться не только яркими ролями в театре и кино, но и бурной личной жизнью. Артист не гнушался заводить интрижки с замужними коллегами. "Не надо жениться не по любви", - говорит 71-летний Валерий Алексеевич.

Шесть лет назад актер похоронил третью жену Анну, с которой вырастил двоих сыновей - Константина и Егора. Это самый длительный брак звезды и самый трагичный.

Артист не скрывает, что был период, когда он сильно пил. В первый раз он попробовал водку в седьмом классе, а всю театральную молодость пил ежедневно. "К сожалению, это было. Я не призываю так делать. Это моя биография. Я мог выпить очень много, но не вступал в драки", - поведал он в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Именно тогда он увлекся актрисой Марией Ароновой. И ради нее ушел из семьи. "Мы оба виноваты в том, что произошло. Мария меня кормила и одевала. Ей очень хотелось создать семью... Мне с ней было хорошо. Полтора месяца я жил у нее в Долгопрудном", - продолжил свою исповедь артист.

Как признался актер, его третья жена Аня приняла его обратно, но потом тяжело заболела, начала пить. "Мы пытались забыть потом с женой все это. Но забыть такое невозможно, это моя жизнь... Она не спрашивала, когда ей можно выпить. Это влияло на ее здоровье", - заявил Афанасьев.

К тому моменту у Афанасьева опять были отношения на стороне. Избранницей звезды стала актриса по имени Наталия. Она на 30 лет младше именитого артиста.

"Я и не скрывал. Сейчас мы с ней вместе. Аня, конечно, Наташу не приняла. Я предлагал Ане развестись на склоне лет... Все мы терпели, страдали, а что делать? Однажды я был на даче. Приехал домой, но не смог зайти. Пришлось вызывать команду. Аня была мертва уже. Случился гипертонический криз. Отказали почки и сердце. Она потеряла сознание, лежала в коридоре. Пить она начала, как мне кажется, из-за неустроенности нашей семьи. Когда Анна умерла, я на ее могилу постоянно приезжал, разговаривал, исповедовался, просил прощения и разрешения на свадьбу с Наташей", - откровенничал Афанасьев.

В 2019-м Валерий Алексеевич женился в четвертый раз. "Наташенька работает в электротеатре «Станиславский». Она двигается очень хорошо, танцует. Хочешь - лезгинку, хочешь - народный там, балет". - гордится он молодой избранницей.