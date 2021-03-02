Американец потребовал от бывшей вернуть потраченные на нее деньги

Американка Алекс Колбот. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алекс Колбот решила искать любовь, как и многие американцы, в популярных приложениях для знакомств. Ей подвернулся интересный парень, молодые люди три раза сходили на свидание, но после последней встречи Алекс поняла, что парень ей не подходит и решила прекратить общение.

Но, как оказалось, молодой человек не считал, что отношения между ними окончены. По крайней мере в финансовом плане.

- Привет, Алекс, надеюсь, у тебя все в порядке. Поскольку мы с тобой больше не встречаемся, будет справедливо потребовать от тебя возместить мне половину расходов, которую я потратил за время наших встреч. Все три разы я платил за нас обоих в барах и ресторанах. Думаю, что 35 долларов (около 2600 рублей — ред.) - это более чем справедливая сумма. Я считаю тебя честной девушкой и надеюсь, ты согласишься возместить мне убытки. Спасибо, - написал Алекс неудавшийся кавалер через пару дней после последнего свидания. И прикрепил к сообщению ссылку на перевод денег.

Шокированная Алекс сделала скриншот этого сообщения и разместила у себя в Твиттере, подписав: «Это дерзость для меня».

Публикация набирала популярность среди пользователей, собрав более 184 тысяч лайков. В комментариях развернулся спор, стоит ли возвращать деньги парню или нет.

«Лично я никогда так не делал, но думаю, что это допустимо. СК умудрился попросить о нечто неловком весьма деликатно», - отметил один из пользователей.

Однако с ним не согласилось большинство.

«Если он хотел разделить счет, надо было говорить об этом сразу», - считают другие пользователи.

«Он платил не за то, чтобы показаться хорошим, он платил с надеждой получить награду (секс, общение и т.д.)».

«Свидание - это как азартные игры. Ты вкладываешь в это свое время, деньги, силы, но иногда это не срабатывает, и ты уходишь с пустыми руками».