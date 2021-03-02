Евросоюз ввел санкции против российских силовиков «за Навального»

ЕС ввел санкции против высокопоставленных чиновников РФ из-за дела Навального. Фото: REUTERS

Евросоюз накажет российских силовиков, причастных, по мнению Запада, к давлению на Алексея Навального. Об окончательном решении о новых санкциях сообщает со ссылкой на европейских дипломатов немецкое издание Bild.

О том, что ЕС готовится покарать Москву, было известно давно. Евробюрократы заранее предупредили: наказание за «посадку» оппозиционера понесут конкретные люди, якобы вязанные с делом, а не страна в целом. Так что секторальных санкций можно было не опасаться.

ЕС ввел санкции против следующих высокопоставленных чиновников РФ:

- генерального прокурора Игоря Краснова

- председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина

- начальника Росгвардии Виктора Золотова

- директора Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашникова.

Сообщается, что соответствующий правовой акт был принят во вторник 2 марта, и скоро его опубликуют в официальном журнале ЕС, после чего ограничения и вступят в силу.

Наши силовики не смогут въехать на территорию Евросоюза, а если у кого-то из них есть там имущество (хоть недвижимость, хоть банковские счета или другие финансовые активы), они будут заморожены. Кроме того, известно, что аналогичные санкции готовит и Вашингтон, между США и ЕС даже шли переговоры, как бы им максимально эффективно наказать всех «причастных к делу Навального».

Напомним, ЕС остался очень недоволен решением российского суда, по которому Алексею Навальному заменили условный срок реальным. По мнению Запада, таким образом российские власти железной пятой наступили на горло оппозиционеру.

- Однозначно, будем реагировать на такое решение. Правила дипломатии никто не отменял, а одно из них — это взаимность, - заявил 2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о грядущих санкциях Запада «за Навального».

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Список ограничений отправили на утверждение министрам (подробности).