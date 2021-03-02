«Личность Алихана Букейханова должна восприниматься в контексте евразийской истории»

Фото пресс-службы посольства РК/www.kazembassy.ru

Сотрудники Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации посетили место захоронения учёного, публициста, общественного деятеля, одного из основателей политической партии «Алаш» Алихана Букейханова, расстрелянного 27 сентября 1937 года и нашедшего последний приют на Донском кладбище в братской могиле вместе с другими жертвами репрессий. Дипломаты возложили цветы на месте упокоения соотечественника.

«Предвестник независимости государства»

Стоит отметить, что место захоронения Алихана Букейханова стало известным лишь в начале 1990-х годов после выхода в свет книги «Расстрельные списки: Донское кладбище. 1934-1940». В 1989 году Букейханов был реабилитирован по постановлению Верховного суда СССР. Его соседом по скорбному расстрельному списку является другой казахский государственный деятель Ныгмет Нурмаков.

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев отметил, что движение «Алаш» было далёким по времени предвестником независимости государства. Многие аспекты деятельности партии «Алаш», как и историческое значение этого движения для современного Казахстана всё ещё нуждаются в изучении для восстановления исторической справедливости, считает посол. Эта задача стоит перед учёными-историками.

Внучатый племянник Алихана Букейханова, профессор Московского государственного технологического университета Нурым Букейханов рассказал о том, что в советское время имя знаменитого предка в семье не произносилось, а его отец испытывал из-за родства большие трудности, он был отчислен с первого курса Ташкентского университета «за фамилию», затем уволен с работы. «Тем не менее, отец сумел дать нам хорошее образование, я стал химиком. Он, как родственник, написал ходатайство о реабилитации Алихана Букейханова, и в 1989 году мы получили письмо с долгожданным и справедливым решением», – сказал Нурым Букейханов.

Фото пресс-службы посольства РК/www.kazembassy.ru

«Важно сохранять память и знание»

Ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАН, доктор исторических наук, профессор Дина Аманжолова считает Алихана Букейханова личностью не только казахстанского, но и евразийского масштаба.

«Он был многосторонней личностью, наголову выше многих по образованию, по опыту, был единственным профессиональным политиком среди казахов того времени, был депутатом Государственной Думы, комиссаром правительства в 1917 году. Личность Алихана Букейханова должна стать примером для подражания и должна восприниматься в контексте нашей огромной евразийской истории. Мы находимся на территории Российской Федерации, где жили, живут и трудятся представители многих национальностей, в том числе казахи и потомки Алихана Букейханова, нас объединяет общая история, которую мы должны любить, уважать, изучать и понимать, что нам надо двигаться вперед. Для нас важно сохранять память и знание – трезвое, уважительное, спокойное к истории, какая бы она ни была трагической», – считает профессор Дина Аманжолова.

По мнению доктора исторических наук, директора новосибирского Института исторических и социально-политических исследований Виктора Козодоя, Алихан Букейханов был политиком общегосударственного, общеимперского уровня.

«Далеко не у каждого народа есть в истории деятели такого масштаба. Букейханову и его соратникам удалось объединить вокруг себя казахскую интеллигенцию того времени и заложить идейные, культурные, просветительские основы для автономии, послужившей фундаментом сначала для союзной республики, а затем ставшей предтечей независимости Казахстана», – подчеркнул Виктор Козодой. Он поделился планом издать в нынешнем году книгу о жизни и деятельности выдающегося казахстанца и о партии «Алаш».

Фото пресс-службы посольства РК/www.kazembassy.ru

Первый биограф Абая

Алихан Букейханов родился в 1866 году. Он окончил Омское техническое училище, затем экономический факультет Петербургского лесного института, занимался статистикой, сотрудничал с газетой «Семипалатинские областные ведомости». Относил себя к «западническому направлению» казахской интеллигенции, которая видела будущее народа «в сознательном претворении западной культуры - в самом широком смысле этого слова». Член Партии народной свободы (кадетов) с 1906 года.

Букейханов стал первым биографом основоположника казахской словесности, поэта, философа и просветителя Абая Кунанбаева.

Член первой Государственной Думы от Семипалатинской области. После подписания в 1906 году Выборгского воззвания о гражданском неповиновении был арестован и до 1917 года находился в ссылке в Самаре. После Февральской революции был назначен комиссаром Временного правительства в Тургайской области.

Букейханов - создатель национальной политической партии «Алаш». В декабре 1917 года по инициативе Алихана Букейханова на 2-м Всеказахском курултае была провозглашена Алашская автономия. В 1919 Букейханов и его соратники по партии достигли соглашения с большевистской властью в обмен на обещание сохранения национальной автономии. Достигнутый между советской властью и Алаш-Ордой компромисс впоследствии был перечеркнут, термин «алашординец-националист» стал основой для репрессий против казахской интеллигенции. В итоге Букейханов был вынужден отказаться от активной политической и государственной деятельности.

С 1922 по 1927 годы Букейханов был литературным сотрудником Казахской секции Центрального издательства народов СССР в Москве. В 1920-1930-е годы его трижды арестовывали органы НКВД. 27 сентября 1937 года общественный деятель был осуждён за принадлежность к «террористической организации» и в тот же день расстрелян. 16 мая 1989 года Пленум Верховного Суда СССР признал осуждение Алихана Букейханова необоснованным и оправдал его за отсутствием состава преступления.

В честь Букейханова названы улицы в Нур-Султане, Алматы и Павлодаре. В 2017 году основателю партии «Алаш» был установлен памятник в Семее (бывший г. Семипалатинск).