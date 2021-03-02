Социолог: Число тех, кто ставит Горбачеву в заслугу развал СССР, не снижается

Михаил Горбачев во время выступления, 1983 г. Фото: Лизунов Юрий, Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса о том, как сограждане относятся к первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву, который 2 марта отмечает свое 90-летие.

Тех, кто считает, что последний генеральный секретарь ЦК КПСС принес стране больше вреда — 51% ( в 2019-м таких было 54%).Тех, кто полагает, что больше было пользы — 7% (в 2019-м — 6%). Ну, а думающих, что и пользы и вреда Михаил Сергеевич принес поровну — 32% (столько же было и в 2019-м).

Главным негативным итогом его деятельности 36% назвали распад СССР. Упадок в экономике и на внешних рубежах — по 7%. А из достижений 9% вспомнили про гласность и свободу слова, 4% - про перестройку и по 2% - про антиалкогольную компанию, разоружение и открытие границ.

«КП» обратилась за комментарием к первому заместителю директора по научной работе Института социологии РАН Михаилу Чернышу.

- Есть ли в этих цифрах приятное для юбиляра — народ стал относиться к нему «помягче»?

- Пока мы не можем определенно говорить о позитивной тенденции в умонастроениях большинства россиян по отношению к Горбачеву. То, что на 3% снизилось число считающих, что Михаил Сергеевич принес больше вреда, и на 1% выросло тех, кто уверен, что принес больше пользы — увы для него, это не четкий показатель «роста симпатий». При опросах такого уровня с такой выборкой стандартная ошибка выборки — до 5%. Сейчас нет оснований утверждать, что отношение к Горбачеву изменилось — например, в лучшую сторону.

- Предлагая оценить достижения Горбачева, ВЦИОМ дает самые громкие его свершения — перестройку, гласность, открытие границ…

- Постепенно сходит со сцены поколение, чей расцвет пришелся на 1980-е годы. Пережившие «перестройку и ускорение» и распад СССР покидают активные сферы и уходят из фокуса внимания социологов. Чем дальше, тем меньше их будет участвовать в соцопросах. Те, кто тактильно помнит все те болезненные процессы. А молодежь просто не помнит этого, не хочет этого знать и не интересуется происходившим 30-35 лет назад. Зачем им подробно входить в такие детали? Если это не интеллектуалы, то и в целом им все равно: что Горбачев, что Ленин — одинаково далеко, в одной категории.

- Потому так мало позитивно оценивающих, например, свободный выезд за рубеж?

- Да, большинство из участников опроса просто не сталкивались с ограничениями в этой сфере. Даже если родились в 80-е или в 70-е, то уже в 90-е могли свободно перемещаться по миру, будучи молодыми. Они формировались в обществе, где границы уже оказались открыты. И можно было перемещаться самим и перемещать капиталы. Потому немногие ставят это в заслугу именно Горбачеву.

Михаил Сергеевич Горбачев и рабочий Ленинградского объединения "Кировский завод" И.Я. Прокофьев во время беседы, 1985 г. Фото: Лизунов Юрий, Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС

- Ну а те, кто ставят в заслугу Горбачеву перестройку — они же считают его успехом и развал СССР?

- Есть очень небольшая доля населения, которая готова позитивно оценивать развал своей страны. Но у большинства в момент, когда рухнула страна, рухнули и надежды на светлое будущее. И это большинство, как может быть, и их дети, вряд ли станут когда-либо оценивать положительно перестройку и последовавший за ней крах СССР. А очень небольшая прослойка по прежнему уверена, что был достигнут прогресс — страна, распавшись, ушла от «репрессивного состояния».

- Почему всеобщий дефицит товаров при Горбачеве как негатив оценивают немногие - всего 3%?

- С одно стороны — некая забывчивость, ведь 30-35 лет прошло. Плохое забывается быстро, и люди не помнят трудностей. Другой фактор — период правления Горбачева оказался не слишком продолжительным — всего 6 лет. Для нынешних 50-60 летних это была малая часть их жизни. И те трудности для тогдашних 20-30 летних не казались фатальными. Особенно в сравнении с трудностями, которые их родители и бабушки-дедушки переживали во время войны и после нее. Никто в середине 80-х в СССР не умирал от голода из-за дефицита продуктов в советских магазинах.

- Половина опрошенных считает последнего генсека политиком, думавшим о благе страны, но совершившим серьезные просчеты, которые привели к потрясениям.

- Ошибки Горбачева признают большинство опрошенных, но при том большая часть респондентов полагает, что делал он это не сознательно. Михаил Сергеевич оказался не достаточно компетентен для управления огромной страной в стадии реформирования. Он был партократом, у него же не было той подготовки, чтобы осуществлять такие реформы в такой короткий срок.

- А у кого она была?

- В Китае — справились. Дэн Сяопин запустил в стране процесс модернизации без развала государства — его и вспоминают иначе, чем Михаила Сергеевича.

- Десятая часть респондентов полагают, что Горбачев был смелым человеком, не побоявшимся брать на себя отвественность за реформы.

- В нашем обществе всегда есть около 20% тех, кого условно можно назвать либералами. Часть из них в целом положительно оценивают то, что сделал Горбачев. В том числе и распад страны — как крах тоталитарной системы. Но фатальность ошибок все таки надо оценивать по результатам — а они были негативными.

- Для нынешних россиян Горбачев все-таки скорее «светлый» или скорее «темный»?

- Если судить по совокупности результатов — все таки большинство относится к нему отрицательно, а в целом или отчасти положительно — менее трети. Ну а те, чья жизнь в общем уже отформатировано, к итогам деятельности генерального секретаря 35 лет назад относятся в общем равнодушно. Без аффекта.

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