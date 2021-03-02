Почему в России продукты дорожают в семь раз быстрее, чем в Европе

За год общая инфляция в России составила 5,2%, а продукты подорожали на 8,2%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Росстата, инфляция за прошлый год составила 1,2%. При этом цены на еду выросли всего 1,1%. Хороший показатель!

Хороший, да не для нас. Потому что показатель этот к нам никакого отношения не имеет. Именно столько, по данным Росстата, составила инфляция в Евросоюзе январе-2021, если сравнивать с первым месяцем прошлого года. А вот в России цифры уже другие. За тот же год (опять же, по данным Росстата) общая инфляция в нашей стране составила 5,2%, а продукты подорожали аж на 8,2%. То есть в 7,5 раз сильнее, чем в Евросоюзе.

Да, рубль упал. Да, на дворе кризис. Но кризис ведь не только у нас, а во всем мире, и во многих странах Европы он посильнее российского. Почему же у них цены на продукты почти не растут, а у нас они дорожают семимильными шагами?

- За минувший год очень сильно подорожали подсолнечное масло, зерно и сахар. В первую очередь это связано с ростом цен на эти продукты на мировом рынке на фоне ослабления рубля. Россия - один из крупнейших мировых экспортеров пшеницы, а в последнее время наша страна сильно увеличила экспорт подсолнечного масла. Внутренние цены на эти товары формируются по экспортному паритету, то есть сильно зависят от мировых. Европейские же страны не являются такими крупными экспортерами. Поэтому зависимость от мировых цен у них ниже. Соответственно, эти продукты дорожали в Евросоюзе не так заметно, как у нас, - говорит Наталия Карлова, заведующая отделом исследований аграрных рынков Института аграрных исследований Высшей школы экономики. – Что касается сахара, то в прошлом году его производство снижалось из-за сокращения посевов сахарной свеклы и ухудшения ее урожайности. Поэтому цены на сахарную свеклу выросли.

Кстати, в конце года также начали расти цены на животноводческую продукцию - мясо птицы и свинину. Во многом это связано с эпидемиологической ситуацией - поголовье снизилось из-за птичьего гриппа и африканской чумы свиней. Предложение мяса на рынке уменьшилось и следом выросли цены. Но главная проблема, из-за которой растут цены на продукты - серьезная зависимость от импортных составляющих и в животноводстве, и в растениеводстве. Это и корма, и витамины, и аминокислоты, и удобрения, и семена. На фоне ослабления рубля это увеличивает издержки производителей, и им приходится поднимать цены, чтобы компенсировать свои затраты. В первой половине прошлого года из-за пандемии спрос был слабым, что сдерживало рос цен. Но к концу года потребительская активность выросла и продукты начали дорожать. Скорее всего, в первой половине нынешнего года производители продолжат переносить свои затраты в цену продукции.

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