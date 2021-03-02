Вопросы экологии планеты и устойчивого развития обсудят в Санкт-Петербурге

IX Невский международный экологический конгресс состоится 27–28 мая

IX Невский международный экологический конгресс состоится 27–28 мая 2021 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Организаторы мероприятия - Совет Федерации РФ и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, оператор конгресса - Фонд Росконгресс.

Конгресс возобновит работу впервые с 2017 года. Мероприятие пройдет в смешанном формате с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических мер и соберет в городе на Неве более 600 делегатов, включая представителей международных экологических организаций.

Программа IX Невского экологического конгресса включает пленарное заседание и десять круглых столов, посвященных развитию национальных проектов, сохранению природных ресурсов и биоразнообразия, климатической политике, «зеленой» энергетике, эко-просвещению, устойчивому развитию водных объектов. Одной из ключевых тем Конгресса станет экологическая безопасность. В рамках мероприятия пройдут экологические акции и хакатоны.

Первое заседание организационного комитета IX Невского международного экологического конгресса во главе с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и заместителем председателя Правительства РФ Викторией Абрамченко состоялось в Москве 17 февраля.

В состав оргкомитета вошли первый заместитель председателя СФ РФ Андрей Яцкин, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, глава Роспотребнадзора Анна Попова, сенаторы РФ, представители федеральных органов исполнительной власти. Участники обсудили международное значение Невского экологического конгресса, определили ключевые темы и архитектуру деловой программы мероприятия, сформировали перечень рабочих групп.

- Сегодня во всем мире как никогда остро стоят вопросы экологической безопасности, идет поиск ответов на новые вызовы. Экология становится важнейшим элементом и мировой, и внутренней политики во многих государствах. Проблем в сфере экологии накопилось достаточно. В то же время Россия накопила значительный положительный опыт в их решении», - заявила Валентина Матвиенко.

Она отметила, что следует идти на шаг вперед, искать нестандартные подходы, подключать большую науку, ведущих экспертов, бизнес: - Обмен лучшими практиками является одной из задач нашего конгресса. Мы всегда ориентировались на решение конкретных вопросов в области защиты окружающей среды, и это никогда не было дискуссий ради дискуссии.

Валентина Матвиенко напомнила: по рекомендациям конгрессов прошлых лет принят ряд федеральных законов в экологии, связанных с квотированием атмосферных выбросов, развитием системы безопасного обращения с отходами и другое. Глава Совета Федерации отметила, что предстоящий форум сохранит практический подход, положительно скажется на ситуации в сфере экологии в России и в государствах-партнерах:

- Тема девятого конгресса носит широкий, всеобъемлющий характер, затрагивает развитие рационального природопользования, экологическую культуру, сохранение биологического разнообразия. Все эти глобальные темы требуют всестороннего изучения, глубокой проработки и максимально широкого обсуждения в обществе.

Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков отметил, что вопросы экологии, охраны природы и климата являются приоритетной повесткой: «Одна из национальных целей, поставленных президентом страны к 2030 году, - обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. Сейчас формируется новая стратегия социально-экономического развития России до 2030 года, где важное место занимают темы экологии и климата. Проведение Невского экологического конгресса внесет значительный вклад в развитие этой темы и продвижение экологической повестки, которая является трансграничной, созидательной и объединяющей».

Зампред правительства Виктория Абрамченко отметила, что климат и экология – темы, которые стоят над политикой.

- Они имеют трансграничный характер и, конечно, не должны являться инструментом торговых войн и санкций одного государства по отношению к другому. Поэтому такой международный переговорный аспект с точки зрения климатической повестки было бы неплохо обсудить на полях этого конгресса, - прокомментировала она.

В повестку предстоящего конгресса Виктория Абрамченко предложила включить обсуждение пяти приоритетных проектов, мероприятий в области экологии и климата, которые включены в новую Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года и отвечают достижению одной из национальных целей «Комфортная и безопасная среда для жизни».

На состоявшейся в конце февраля встрече Валентины Матвиенко и членов Совета палаты Совета Федерации с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным была затронута тема повышения экологической ответственности бизнеса и экологической безопасности. Эти вопросы также будут обсуждаться на Конгрессе.

Невский международный экологический конгресс проходит в Санкт-Петербурге с 2008 года один раз в два года (в 2018–2020 годах мероприятие не проводилось). Миссия проекта – содействие формированию международной системы экологической безопасности.

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