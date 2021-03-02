Девушка выиграла в лотерею целое состояние, но не смогла забрать джек-пот

Рейчел Кеннеди не стала миллионершей из-за своей невнимательности. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Англичанке Рейчел Кеннеди всего 19 лет, но в лотерею она играет уже давно. У девушки даже есть свой метод: все последние недели она выбрала 7 счастливых чисел и постоянно ставила на них в надежде завоевать благосклонность капризной Фортуны.

И вот несколько дней назад Рейчел привычно зачеркнула «великолепную семерку» — 6, 6, 11, 12, 22, 29, 33. Правда, как дитя XXI века, с бумажными билетиками девушка связываться не стала. А зачем они нужны, если в смартфоне есть приложение, которое каждую неделю покупает билет и выбирает на нем запрограммированную комбинацию, которая должна принести миллионы.

Через некоторое время ей пришло уведомление в приложении о долгожданном выигрыше, да еще каком - 182 миллиона фунтов стерлингов (около 252 миллионов долларов). Рейтчел сорвала джек-пот в лотереи «Евромиллионы».

Британка, по ее собственным словам, была на седьмом небе от счастья и уже начала строить планы о том, как купит дом и машину. Она тут же позвонила своему парню и маме, пригласив их отпраздновать свалившееся с неба (а точнее, из лототрона) богатство.

Но «недолго музыка играла», ведь возникла одна загвоздка - когда девушка позвонила в лотерею, то ей подтвердили выигрышные числа, но сказали, что в этот раз оплата с ее банковской карточки не прошла. Просто в момент, когда приложение должно было купить билет, на счету не было достаточно денег.

Конечно, для Ракель эта новость стала настоящим ударом, но она и не думает бросать играть в лотерею. Правда теперь британка все-таки намерена сменить счастливые числа.

- Вообще у меня было две выигрышные комбинации, одна из которых это дни рождения моих родственников, а вторая - просто случайные числа, на которые я однажды кликнула, заполняя билет, - призналась Ракель таблоиду The Sun. - Теперь я уж точно не буду использовать эту комбинацию, я ее уже поменяла. Жаль, конечно, ведь я ничего в жизни еще не выигрывала, и тут такое разочарование.