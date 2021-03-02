Владимир Путин: Техас замерз... Пришлось отогревать ветряные мельницы

Президент РФ Владимир Путин. Фото: REUTERS

- Вижу, все на месте, - глядя на экраны, начал президент видеосовещание во вторник. - Мы в разных регионах страны (премьер Мишустин был на Алтае, но совещание с президентом пропустить не мог, - авт.) Надеюсь, техника сработает исправно.

Сам Путин был в Кремле.

- Предлагаю обсудить угольную отрасль, - продолжал президент. - Одну из ключевых, опорных.

А дальше привел факты и раздал поручения:

Добыча угля в России стабильно превышает 400 млн тонн в год. Из них больше половины идет на экспорт.

- За последние 8 лет экспортные поставки выросли на треть.

- Основной сбыт угля идет в Азиатско-Тихоокеанский регион - в прошлом году 122 млн тонн. Но в этом регионе есть и дополнительные потребности, которые могла бы покрыть Россия. Важно не упустить этот момент. А это означает новые рабочие места и рост доходов людей, занятых в угольной и транспортной отраслях России.

- Уже запущены планы расширения БАМа и Транссиба, которые выходят на дальневосточные морские порты. Жду доклада, как ведётся работа.

- Насчет долгосрочных перспектив угольного рынка, есть разные прогнозы. Некоторые предполагают сжатие рынка в пользу альтернативного топлива. Что с этим происходит – мы знаем. Сейчас Техас замерз. А отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Может, это тоже внесет коррективы.

- Поэтому важно экспортные доходы от угля задействовать для диверсификации экономик угольных регионов. Для повышения благополучия людей и окружающей среды.

ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТA ПО ИТОГАМ СОВЕЩАНИЯ

Первое - поручаю правительству строго зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба.

Второе – прошу правительство чётко координировать выполнение планов по развитию БАМа и Транссиба.

Прошу до 1 июля текущего года обеспечить заключение соглашений между угольными компаниями и «РЖД», рассчитанных до 2024 года, чтобы и у них было точное и ясное представление, сколько они смогут вывезти.

Отдельно прошу уделить внимание экспортному потенциалу нашего ведущего угольного района – Кузбасса. К 2024 году в восточном направлении необходимо обеспечить... как минимум плюс 30% перевозок угля по сравнению с 2020 годом.

Правительству - представить дополнительные предложения по расширению восточного участка БАМа. Речь об увеличении вывоза угля из Якутии в восточном направлении.

Прошу до конца марта утвердить программу социально-экономического развития Кемеровской области. Она должна включать инвестиции в транспортную, коммунальную и прочую инфраструктуру региона, в развитие туризма. В том числе, конечно, имею в виду и создание автодорожного обхода Кемерово, и развитие курорта Шерегеш, а также строительство социальных объектов, которое было отложено из-за пандемии.

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