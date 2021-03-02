Галина Ратникова присоединилась к команде EN+ Holding

Галина Ратникова перешла на работу в EN+ Holding. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Российский общественный и политический деятель, член совета женщин при Минпромторге РФ Галина Ратникова перешла на работу в EN+ Holding. Об этом она сама рассказала на своей странице в Instagram.

До этого Галина Ратникова шесть лет занимала ответственную должность в «Промышленно-металлургическом холдинге» (ПМХ), а теперь перешла на аналогичную позицию и заняла пост заместителя директора по взаимодействию с федеральными и региональными органами госвласти.

К своему новому назначению топ-менеджер отнеслась с долей философии и процитировала слова Джалаладдина Руми о том, что не следует сопротивляться изменениям, которые несет нам жизнь.

Галина поделилась своими воспоминаниями о работе в ПМХ и выразила благодарность бывшим коллегам, руководству и компании.

«Я благодарна команде ПМХ за плодотворную работу! За время моего пребывания в компании нам удалось реализовать много крутых проектов. Это и проекты социального блока, и создание корпоративнои академии ПМХ, и конечно же, открытие завода Тула-Сталь с участием Председателя правительства Д.А.Медведева. ПМХ - стала моеи первои компаниеи в коммерческом секторе, после госслужбы, и дала мне уникальныи опыт, которыи позволил мне двигаться дальше. Я благодарна акционеру Евгению Борисовичу Зубицкому за доверие и что стал для меня наставником в работе и жизни. Нашим директорам, которые показали мне, что значит высшии уровень профессионализма. И всем нашим сотрудникам, с кем мне довелось работать», - написала Ратникова в соцсети.

Топ-менеджер добавила, что на новом месте ее ждут новые интересные задачи и проекты, подчеркнув, что масштабы деятельности ее вдохновляют.

«Впереди новые вызовы, новая команда, новые горизонты... если смотреть на все активы находящиеся под управлением EN+ Holding , то численность работников порядка 100 000 человек, а география активов - поражает любое воображение», - заявила Галина Ратникова.