Анекдоты: В понедельник утром хорошо просыпается только сахарный песок мимо чашки

В детстве я ужасно переживал из-за людей, занимающихся скандинавской ходьбой, потому что думал, что у них не хватило денег на лыжи и поэтому они ходят с лыжными палками и делают вид, что катаются.
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- Как понять, болен ли человек?
- Если человек выглядит хуже, чем на паспорте, то он болен.
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Презерватив - незаменимая вещь. Даже уникальная! В турпоходе в нем можно хранить зажигалки и спички - отлично предохраняет от влаги. Можно использовать в качестве жгута, чтобы остановить кровотечение. Если тонешь, надуваешь презерватив - вот тебе и плавсредство. Если его наполнить водой - можно рыбок из зоомагазина домой принести или костер затушить. Короче, выручает практически во всех жизненных ситуациях!
Всеми этими полезными знаниями поделился со мной муж, когда я обнаружила у него в кармане упаковку этих чудодейственных средств.
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Меня возмущает, что стюардессы объясняют технику безопасности под фонограмму. Я за билет 10 000 отдал!
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Разговор на ступенях мединститута.
- Почему на фармацевта нужно так долго учиться?
- Так там три года уходит только на то, чтобы научиться читать рецепты, выписанные врачами.
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Сегодня разговаривала с начальником в масочке. Три раза зевнула, два раза показала ему язык, один раз плюнула.
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Ипотека - это когда одну квартиру покупаешь себе, а вторую - банку.
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Страшны ковидные времена. Людям приходится мыть руки, готовить дома еду и общаться со своими детьми.
Так может, чего доброго, дойти еще и до чтения книг.
* * *
Психиатр:
- Обобщите одним словом: рыба, сосиски, пельмени…
- Водоплавающие!..
* * *
Мало людей, с которыми можно молча выпить обо всем.
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Я тут по вашему совету, уходя, оставил дома телевизор включенным, чтобы собака не боялась.
Так вот, собака продолжает бояться, но теперь только НАТО.
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Пошел сдавать кровь. Но они задавали слишком много вопросов:
- Чья кровь? Где взял? Почему в ведре?