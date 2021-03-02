Как Михаил Горбачёв отпраздновал свой юбилей

Михаил Горбачев встретил свой юбилей в больнице. Фото: Владимир ПОЛЯКОВ

Во вторник, 2 марта, экс-президенту СССР и последнему Генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачёву исполнилось 90 лет.

Как складывался для юбиляра этот день, кто его приветствовал и поздравлял - мы подробно уже описали.

Букеты для экс-президента СССР в честь юбилея. Фото: Владимир ПОЛЯКОВ

И только к вечеру получили эту эксклюзивную видеосъёмку и эти уникальные фото. Мне их прислал на почту соратник Михаила Сергеевича, они знакомы более 30 лет - Владимир Поляков, с которым, кстати, и я плотно работаю более четверти века.

Спасибо вам огромное, Владимир Анатольевич.

Самое главное здесь - конечно - фото Михаила Сергеевича. Правда, снимок сделан с экрана - коллектив «Горбачёв-Фонда» поздравлял своего руководителя посредством видеосвязи.

Дело в том, что Михаил Сергеевич сейчас находится в больнице - к нему никого не пускают. (Только сотрудники Фонда ходят - и то по одному.) А сегодня рядом с ним (см.фото) был Игорь Анатольевич Борисов, бывший личный врач - они, кстати, вместе были в Форосе, во время путча ГКЧП в августе 1991-го.

- Наш сеанс связи с Михаилом Сергеевичем, с небольшими перерывами, продолжался, в общей сложности, часа полтора, - рассказал мне Владимир Поляков. - В основном говорили мы. Михаил Сергеевич больше слушал... Утром ему звонила по телефону дочь Ирина, внуки, правнуки. Когда Михаил Сергеевич рассказывал нам об этом - он улыбался...

...Конечно же, в этот день был и юбилейный торт с фейерверком, и много-много юбилейных же подарков,

С днём рождения вас, Михаил Сергеевич!

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