На всех нас стремительно надвигается мир, в котором мы уже ничего не сможем сделать незаметно. Причем незаметно не только для спецслужб, но и банков, бизнес-империй и даже - о ужас! - собственных продвинутых жен.Как выглядит этот «прекрасный мир будущего» (а во многом и настоящего) и можно ли ему противостоять? Об этом «КП» рассказал бывший правоохранитель и действующий спец по кибербезопасности.Есть мнение, что лишь медицинские маски не позволяют пока полностью загрузить систему тотального контроля, которая уже тестируется в Москве и многих других городах страны. А как только снимем маски - окажемся… под колпаком электронного Мюллера. Через 2 - 3 года множество сервисов в России подчинит себе единый искусственный интеллект, который сначала будет обучаться при помощи спецалгоритмов, а затем уже станет обучаться самостоятельно. Об этом «КП» рассказал бывший сотрудник МВД, специализировавшийся в этой области. Для начала он просто предложил порассуждать:- Вы ведь сами покупали смартфон с сенсорным экраном, который способен считывать отпечатки пальцев, сами вносили все свои данные в телефон или компьютер, чтобы получить QR-код, сдавали медицинские тесты, которые ничем не отличаются от взятия генетического материала. Если вы еще не оставили в банке биометрические данные, то наверняка получали паспорт или опубликовали свое фото в соцсетях. Вся эта информация в совокупности уже позволяет получить о вас полную картину спецслужбам и правоохранителям.- Но не могут же спецслужбы следить за всеми гражданами сразу. Это нереально! Да и зачем? Кто тогда становится объектом их внимания?- В МВД России есть оперативно-поисковое бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям (БСТМ). Его сотрудники имеют все возможности для борьбы с преступлениями в сфере компьютерных технологий. Уже сейчас после поиска в интернете цены на одну машину вы получите вал предложений от автодилеров. Но если вы начнете искать в интернете фальшивый паспорт, наркотики, оружие, детскую порнографию, то таких предложений вам не поступит. Вся подобная информация о ваших странных поисках попадет прямиком… не к рекламодателям, а в спецслужбы и полицию. Внимание спецслужб вы можете привлечь, даже просто сказав ключевые слова и фразы по смартфону. При этом вы не на прослушке. Боже упаси! Но даже при этом активизируете искусственный интеллект, который обратит на вас внимание.- И тогда стоит ждать в гости силовиков?- Сначала вас изучат разносторонне: кем вы работаете (может, ваши запросы связаны с профессиональным интересом?), о чем вы переписываетесь в телефоне, соцсетях, какие заказы делаете через интернет. Ваш смартфон при этом сможет слушать ваши разговоры даже не по сотовой связи, а просто в комнате, на улице, как обычный жучок-прослушка. А его камера - фиксировать ваших собеседников. И если вы купили в магазине селитру и гвозди или сделали фотографии подходов к атомной станции, вот тогда вы попадете под наружное наблюдение полиции. И если опасения подтвердятся, то к вам уже вживую приедет следственная бригада.- А если, не дожидаясь прихода силовиков, удалить со своего телефона и компьютера весь компромат на себя?- Во-первых, по новым законам, принятым по «пакету Яровой», все ваши разговоры и СМС по телефону, а также интернет-трафик провайдеры хранят до 6 месяцев. И при обращении к ним оперативников они обязаны предоставить эту информацию. Во-вторых на вас сначала соберут компромат, а уж потом придут в гости. В-третьих, все стертые данные восстанавливаются спецпрограммами.- Кто именно может читать мой компьютер или телефон?- Технические возможности удаленно заглянуть в ваш компьютер или телефон имеют угрозыск и наружка оперативно-поискового бюро. Кстати, все разговоры, что эти подразделения объединяют, не более чем слухи. Речь идет лишь о слиянии их информационных баз и разграничении доступа к ним. Потому что не все службы могут получать информацию о спецсубъектах: адвокатах, судьях, прокурорах, депутатах, чиновниках. Такой уровень доступа есть, например, у ФСБ и СВР. А вот данные на обычного человека доступны и участковому.- То есть мы все как на ладони?- Участковый в своем планшете может видеть вверенную ему территорию в виде карты с домами и квартирами, узнавать данные их обитателей: возраст, судимости, у кого есть оружие. По номеру любой машины во дворе участковый может узнать: в розыске ли она или ее водитель, его номер телефона. А войдя в систему «Паутина», можно получить информацию о передвижении машины по городу. Больше того! Есть система, которая даст информацию о передвижении пешехода по городу. Оперативник может узнать, в какие подъезды заходил человек, в каких точках города он звонил. И кому звонил.- Но ведь в соцсетях и мессенджерах пишется, что информация шифруется?!- Она шифруется для обычных граждан и преступников. Но производители всех компьютеров и телефонов при сертификации своей продукции в России обязаны передавать нашим спецслужбам специальные ключи, которыми можно вскрыть все ваши данные. Без исключений. И такие правила не только в России, но и в США, Китае...- Как человеку понять, что за ним следят?- Если вы привлекли внимание спецслужб, то выявить слежку за собой не сможете, - предупреждает директор PR-агентства ProAct Media Анатолий Саутин, который посвятил много времени изучению вопроса кибербезопасности. - Никаких видимых сигналов об этом вы не получите. Они могут вас вести по мобильнику, даже если вы его выключите.- Каким образом?- Не могу раскрывать систему спецслужб, но расскажу на примере доступных программ вроде «Локатора», «Маячка» или «Ребенок под присмотром». Одна из моих бывших девушек так внесла мой номер в свою программу и смотрела, куда я езжу! Я обнаружил это случайно. Показал свой телефон хакеру, а он заметил. Рассказал, что некоторым барышням сейчас достаточно доверить телефон всего на минуту, чтобы она зашила свой номер в вашу геолокацию. И все, вы уже под наблюдением!- И что еще сейчас могут наши «любознательные» девушки или, наоборот, ревнивые мужья?- Могут заплатить частному детективу 20 - 30 тысяч рублей и по вашей фотографии, номеру телефона или машины получать все маршруты вашего передвижения по городу за месяц, фото из всех подъездов, где вы побывали, с кем по утрам выходили из дома...- Откуда у детектива все это?- Детективы - это, как правило, бывшие силовики, которые еще помнят свои пароли для доступа в разные базы и системы.- А «Локатор» и «Маячок» - это разрешенные программы?- Абсолютно. Ими пользуются родители, чтобы смотреть за перемещением детей, слушать их на уроках, прогулке. Я такую установил отцу на телефон, когда путешествовал на машине по России. Чтобы он наблюдал за моими передвижениями и не переживал.- Можно ли самому обнаружить скрытую камеру в квартире или номере отеля?- Камера должна иметь постоянное питание и на чем-то накапливать информацию. Если камера установлена спецслужбами, вы ее, скорее всего, не найдете. Если же это китайская самоделка, смотрите приборы, которые имеют подключение к сети. Даже обычный удлинитель может быть таким скрытым устройством. Включите вайфай и блютуз и посмотрите, какие приборы их используют в квартире, попробуйте отключить их от питания.- А встроенные камеры на телефонах и ноутбуках, через них на нас могут смотреть?- Да, при желании можно удаленно включить ваш телефон и камеру в нем. Но чаще всего мы сами оставляем включенными без дела геолокацию, блютуз, вайфай, камеры и микрофоны в мессенджерах. При такой беспечности вы точно ничего не заметите. Если вы обычный человек и ничем противозаконным не заняты, вас это все вообще не должно беспокоить. Даже если будете в неглиже за ноутбуком сидеть, порнозвездой вы вряд ли станете. Есть профессионалы, которые исполняют это лучше вас.Но то, что за вами могут подсматривать, все же стоит иметь в виду.- А как обнаружить, что твою переписку в соцсетях взломали?- Взлом чужой переписки в практически любом мессенджере сегодня можно заказать хакерам за деньги. Как правило, это делается ночью, а после того как ваша переписка скачивается, хакер, уничтожая следы, просто удаляет ее на вашем устройстве. Собственно, это и есть сигнал того, что вас взломали.- Как самому не подставиться?- Меня самого уже несколько раз взламывали. Грешу на популярную программу «Гетконтакт», которая позволяет узнать, как ваш номер записан в телефонах знакомых: «Толя враг», «Толя любимый», «Толя хакер». Вы понимаете, какое место в своей жизни вам уделил человек. Но, устанавливая эту программу, вы сами делитесь с ней своей конфиденциальной информацией. Это такая шпионская пирамида.- Можно ли соблюдать анонимность в соцсетях?- Скорее всего, нет. Все взламывается. Например, для того чтобы обворовать квартиру, когда потерпевший уедет на Мальдивы. Поэтому фото из отпуска лучше выкладывать в соцсети по приезде, а не в процессе отдыха.- Российские соцсети - ВКонтакте, Одноклассники - они безопаснее, чем иностранные - Фейсбук, ТикТок и Инстаграм?- Надо четко понимать, что ВКонтакте - это поле, за которым присматривают российские спецслужбы, ТикТок - китайские, Фейсбук - американская поляна. Часто хотелки спецслужб пересекаются, и мы слышим, например, что они делятся информацией о террористах, которые находятся в другой стране - вне зоны их досягаемости.Но все эти массивы информации в первую очередь интересны банкам и бизнесу для адресного продвижения своих товаров и услуг. Хотя все чаще этим пользуются и политики (или спецслужбы, которые за ними стоят) для своей пропаганды или призывов к митингам.- А как именно используют данные о нас те же банки и бизнес?- Они видят, сколько вы тратите на квартиру, жену, любовницу, все ваши интересы, доходы, расходы. И составляют модель поведения человека на год вперед. И это очень серьезно! Все может привести к тотальному контролю не только за прошлым и настоящим человека, но и за его будущим. Например, вы пойдете к врачу, сделаете рентген легких, врач загрузит снимок в компьютер, а тот выявит у вас опасное заболевание. Эту информацию проанализирует программа, которая сообщит о недуге страховой компании и вашему работодателю - в отдел кадров. Вас закроют на карантин или уволят, а банк откажет в кредите, так как срок выживаемости при вашей болезни короче срока погашения кредита.- Звучит жутковато...- Больше того, эти же алгоритмы будут подбирать доступный для вашего кошелька круг общения, досуг, кафе, отели. То есть ненавязчиво определять нишу вашей жизни. И они же могут сообщить полиции, что вам стоит отказать в получении водительских прав, если вы обращались за психиатрической или наркологической помощью. Или заказывали по интернету в аптеке спецпрепараты.- Сейчас все новые автомобили продаются в России с системой ГЛОНАСС, в ней датчики, микрофон и даже автономное питание. По сути, она может отслеживать все ваши передвижения и слушать разговоры в машине. Гаражные умельцы уже предлагают все это отключить.- Да, появилась такая услуга. Но, думаю, грамотно отключить эти «мозги» в гараже не получится. И вы не сможете после пройти техосмотр. А в новых техпаспортах на машину уже указывается номер ГЛОНАСС вашего авто. Я убежден, что эта система сделана для нашей безопасности - на случай аварии или угона. В фильмах уже показывают, как спутник может запросто заглушить машину, если она угнана.- А такой тотальный контроль на дорогах не может привести к злоупотреблениям?- Уже сейчас навигатор может завести на платную трассу или «спрятать» некоторые камеры, чтобы собрать больше штрафов. Доказать такие «сбои» очень сложно, да и порой невозможно.- Появились камеры, штрафующие водителя не только за превышение скорости, но и за разговоры по мобильнику. А если заявлю в суде, что просто держал телефон у уха?- Вас предупредят о лжесвидетельствовании, за которое накажут принудительными работами до 5 лет. А потом предъявят распечатку ваших переговоров за этот промежуток времени. Вам это надо? Если вы привыкли везде ходить со смартфоном, свыкнитесь и с мыслью, что все ваши действия записываются.КСТАТИЭти глаза напротив…В московском метро все аналоговые камеры уже заменили на цифровые. А у полиции на станциях есть планшеты, куда поступают сигналы системы распознавания лиц, находящихся в розыске. Но дело пошло еще дальше - алгоритмы уже идентифицируют граждан по походке, манерам и жестикуляции. И могут предупредить полицию о подозрительном поведении пассажира.А скоро на всех станциях метро и в торговых центрах появятся мультимедийные экраны с картами и схемами для удобства пассажиров и покупателей. Но они будут иметь встроенные камеры. Пока вы ищите станцию или магазин, где купить ботинки, за вашими глазами следят камеры. Система сможет отследить движение ваших зрачков и оценить психическое состояние человека. Если оно пограничное, то на место прибудет наряд полиции или охраны.