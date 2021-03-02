Искусственный интеллект оживил Нефертити, Ленина и Ивана Грозного. Пока только на фотографии.

Пользователи сервиса MyHeritage "оживили" Ивана Грозного и Нефертити.

Новую модную игрушку разместил у себя на сайте онлайн-сервис MyHeritage, который представляет собой одновременно социальную сеть и генеалогический сайт. Сеть насчитывает более 70 миллионов пользователей, там можно покопаться в своей родословной сопоставляя анализы ДНК, найти родственников, обмениваться видео и фотографиями, создать семейный веб-сайт и многое другое. Раньше там существовал сервис, который улучшал старые фотографии и делал черно-белые снимки цветными. Теперь появилась возможность с помощью технологий искусственного интеллекта “оживить” старые фотографии родственников.

Делается это очень просто: достаточно загрузить на сайт фотографию и активировать кнопку “Создать анимацию”. Алгоритму по имени Deep Nostalgia нужно несколько секунд, чтобы провести цифровую обработку изображения, распознать на снимке очертания лица, определить направление взгляда, наклон головы. Затем специальные видео-драйверы заставляют работать мимику лица. Получается короткое видео, на котором человек будто бы осматривается или готовится к съемке, он очень естественно поворачивает голову влево-вправо, вверх-вниз, моргает, прищуривается и даже улыбается.

Правда, бесплатно можно загрузить и анимировать только пять фотографий. Но пользователи сети тут же принялись массово “оживлять” героев минувших дней. В соцсетях появились ролики с Нефертити, Моной Лизой, Карлом Марксом, Наполеоном, Распутиным и Владимиром Ильичом Ульяновым, который и без этого жил, жив и будет жить. По крайней мере, так утверждает Геннадий Зюганов.

Надо сказать, что это далеко не первый и далеко не самый крутой сервис, который делает фотографии “живыми”. Например, в начале этого года российское приложение Avatarify заняло первое место в разделе «Бесплатные приложения» на iOS в Англии, Китае и России. Avatarify обеспечивает более широкий диапазон мимики, жестов и эмоций, чем Deep Nostalgia. Один поющий Илон Маск чего стоит или Дональд Трамп, у которого можно “заказать” поздравление ко дню рождения друга или подруги.

А приложение Puppets World научило Мону Лизу довольно живо исполнять песню “Кабаре” из одноименного кинофильма 1972 года, где блистала Лайза Минелли.

Однако, сервис Deep Nostalgia проще в использовании, поэтому услуга быстро набрала популярность.

Временами сервис начинает извиняться, что анимация недоступна из-за перегрузки системы. Что вполне понятно. Потому что пользователи со всего мира принялись дурачиться, оживляя самых неожиданных персонажей. Среди них Бенджамин Франклин со 100-долларовой купюры, голова из заставки компании BИД, и даже парень со знаменитого советского плаката, который говорит водке свое твердое “Нет!” Все это очень весело, одна есть одно большое "но". Друзья, ведь скоро верить в сети нельзя будет даже своим глазам. Твою фотографию возьмут, научат делать всякие штучки, за которые будет неловко. А потом доказывай, что ты не верблюд!