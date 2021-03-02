Минфин США обнародовал список россиян, попавших под новые санкции

Антироссийские санкции введены «в ответ на отравление Россией и последующее тюремное заключение оппозиционера Алексея Навального». Фото: Shutterstock

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина обнародовало список российских граждан, в отношении которых американское правительство ввело санкции.

Санкции введены «в ответ на отравление Россией и последующее тюремное заключение оппозиционера Алексея Навального».

В списке – семь представителей руководства России: директор ФСБ Александр Бортников, начальник Управления политики президента Андрей Ярин, первый зам. руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, директор ФСИН Александр Калашников и генеральный прокурор Игорь Краснов.

В сообщении Минфина США без как-либо доказательств указывается, что «сотрудники ФСБ отравили Навального нервно-паралитическим агентом «Новичок»,.. отравляющие вещества которого были созданы в бывшем Советском Союзе, и Россия – единственная известная страна, применившая это химическое оружие… США считают, что ФСБ использовала нервно-паралитический агент, чтобы отравить Навального… Учитывая, что яд, которым был отравлен Навальный, доступен только госорганам России, ЕС и Великобритания пришли к выводу, что отравление было возможным только при участии ФСБ».

Также в списке – юридические лица: 27-й научный центр Минобороны; 33-й центральный НИИ Минобороны; НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ)

Санкции Минфина США дополняют аналогичные действия ЕС и представляют из себя пакет ограничений, состоящих из: запрета на въезд в США, блокировке имущества, находящегося на территории Америки, запрета на совершение сделок. Под угрозу санкций попадут любые лица, которые будут действовать на территории США от имени и по поручению уже внесенных в санкционный список.