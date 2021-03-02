Запад готовится сбить наш «Спутник V»

Контейнеры с российской вакциной "Спутник V" в международном аэропорту Буэнос-Айреса, Аргентина. Фото: REUTERS

В начале 90-х годов нам любили рассказывать о «невидимой руке рынка», которая несет благо отсталым народам, и сама все регулирует, чинит и исправляет: «Ты главное, Ванюша, с печи не вставай, не мешай невидимой руке». Но, почему-то забыли рассказать, с каким хрустом эти «невидимые руки» ломают в конкурентной борьбе. Особенно, если в эту борьбу замешаны политические интересы государств-гегемонов. Тогда эти «невидимые руки» просто выдергивают с корнем так, что даже следов не остается.

Не было надежд, что условный Запад изменит себе в истории с российской вакциной. Даже во имя каких-то там принципов гуманизма. Мы первыми сделали вакцину от «КОВИД-19». И она оказалась неожиданно эффективной — больше 92%! А рынок потенциальных потребителей оказался неожиданно емким: все человечество! Стерпеть такое Западу было, конечно, невозможно. Ведь русский «Спутник V» - прямой и мощнейший конкурент их вакцинам «Pfizer» и «BioNTech». Россия один за другим занимает перспективные рынки – Индия ждет 300 миллионов доз. 50 миллионов – Бразилия, 35 миллионов – Мексика... Даже Норвегия и совершенно не дружественная Польша не хотят ждать, пока американцы и немцы поставят им вакцину. Словакии и Венгрии (первые две страны ЕС, зарегистрировавшие нашу вакцину) даже пытались угрожать евробюрократическими методами, но они не обратили на это внимания и завозят «Спутник V».

Что ждать нам? Самой грязной конкурентной борьбы. Когда в 1990 году, КамАЗ первый раз победил на ралли «Париж-Дакар», был состряпан и распространен «боевой слух». Его тиражировали и почтенные западные издания, и советская пресса, активно готовившая демонтаж СССР. Якобы, японцы, закупают наши КамАЗы и сразу же, в порту, пускают под пресс, отправляют в переплавку, а потом из этого металла делают «нормальные» машины. При всем идиотизме этого слуха, он жив до сих пор! Что-то подобное стоит ждать и с нашей вакциной.

Буквально на днях, встретил в соцсети американца Цукерберга такой трогательный пост: «Погиб друг, 50 лет. Привился «Спутником», организм не выдержал». К сообщению прилагалось фото, для пущей достоверности. Правда, при увеличении, на ленте венка читалось «Дорогой мамочке»… Первая ласточка. Под постом – сотни сочувственных и гневных комментариев. У половины комментаторов пустые аккаунты. Так создается нужный информационный фон. Зачем?

Теперь нужно ждать массированной атаки на «Спутник». С видео, фото и рассказами «потерпевших» от «Спутника» и их безутешных родственников, проклинающих некомпетентных российских вирусологов. Все это было многократно отработано в Сирии с помощью «черного пиар-проекта» по странному совпадению называвшегося «Белые каски». Эти «каски», с помощью грима и актеров изображали «жертв асадовской военщины и российских бомбардировок». Их выводили на чистую воду сотни раз, сами же участники проекта, не справившись с угрызениями совести, сливали в Сеть сотни фото, разоблачавших эти постановки. Но, несмотря ни на что, в массовом сознании западного обывателя все равно остались штампы: «Асад – убийца, российские самолеты бомбят больницы».

Вакцинация препаратом "ГамКовидВак" в Санкт-Петербурге. Фото: REUTERS

Скорее всего, информ-атака на «Спутник» коснется сопредельных с Россией стран – постсоветского пространства и Восточной Европы. У нас «Спутником» привились миллионы, и рассказы о «смертельной российской вакцине» здесь не прокатят. А борьба ожидается нешуточная. Обычно, такая целевая пропаганда выстреливается пакетом и сразу попадает во все ведущие западные СМИ – это можно будет отследить и отметить. Возможно, даже опровергнуть. Но тут, в историю со «Спутником» вмешивается неожиданный фактор, причем, на нашей стороне. Поможет ли пропаганда, когда речь идет о жизни и смерти? Глава Минобороны Польши, одной из самых антироссийски-настроенных стран, сегодня осторожно заметил, что жизнь и здоровье дороже политики. По словам пана Мариуша Блащака, «сейчас мы ищем лучшее решение, нам нужно остановить третью волну, мы знаем, что другие страны ЕС тоже ищут возможность закупки вакцины». Думаю, Польша ждет начала массовой вакцинации в Словакии и Венгрии. То, что она пройдет благополучно, сомнений нет. Но западную пропагандистскую лавочку все равно закрывать не будут – такой уж у нее принцип работы.

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