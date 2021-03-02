"Девять дней": дочь Андрея Миронова обратилась к умершей маме Екатерине Градовой

Актриса Мария Миронова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Мария Миронова тяжело переживает смерть мамы. Екатерина Градова скончалась 22 февраля 2021 года после инсульта прямо на операционном столе.

2 марта исполнилось ровно девять дней с момента смерти Екатерины Градовой. Мария Миронова оплакивает свою маму. "Любовь моя, мамочка, мое сердце осталось с тобой. Навсегда. 9 дней", - обратилась дочь Андрея Миронова к усопшей родительнице.

Причиной смерти звезды фильма "Семнадцать мгновений весны", по официальной информации, стал инсульт. Мария в этот момент находилась с маленьким сыном Федором на Мальдивах. Она вынуждена была экстренно прервать отдых после того, как получила страшное известие.

24 февраля в Москве прошли тайные похороны 74-летней актрисы. Родственники не стали организовывать публичное прощание. На Троекуровском кладбище, где была похоронена Екатерина Георгиевна, приехали лишь самые близкие.

После похорон Мария публично обратилась к Андрею Малахову и поблагодарила всех неравнодушных за поддержку. Актриса сказала, что была тронута памятной программой о ее маме.

"Дорогие мои, спасибо, спасибо Вам огромное за море любви и поддержки в эти, пожалуй, самые скорбные дни моей жизни! Я реально ее ощущаю каждую секунду! Спасибо огромное за добрую память моей мамы, за такое количество молитв и теплых слов, сказанных в ее адрес... Спасибо огромное Андрею Малахову за передачу, которую он сделал о моей маме! Она настолько сильна, достойна, деликатна, точна и настолько именно про нее... С огромной любовью и уважением!", - написала Миронова.