«Ждем этого каждый день»: Работающим пенсионерам вернут ежегодную индексацию пенсий

Индексация пенсий работающим пенсионерам может возобновиться через пару лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко считает, что с 2022 года индексация пенсий работающим пенсионерам может возобновиться.

- Насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет. Если говорить о сроках, полагаю, это может произойти в новом бюджетном цикле, - пояснила Валентина Матвиенко.

Главная проблема - определиться, по какому сценарию пойти, и где найти деньги на это. Напомним, эксперты и чиновники рассматривают несколько вариантов. И траты в любом случае получаются приличными - сотни миллиардов рублей каждый год.

Сценарий 1. Вернуть все долги (триллион рублей)

Это самый затратный и самый нереалистичный путь. Тогда придется раздать триллион рублей между всеми работающими пенсионерами. То есть, вернуть те деньги, которые они недополучили за последние пять лет (индексацию отменили с 2016 года).

В среднем каждый из них в этом случае получит по 100 тысяч рублей. Кто-то больше, кто-то меньше. Это будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, от того, какой именно срок из последних пяти лет человек работал и получал сниженную пенсию. Во-вторых, от того, сколько он официально зарабатывал в эти годы. И в-третьих, дожил ли он в принципе до этого прекрасного момента.

Даже при растущей цене на нефть и возможном профиците бюджета по итогам этого года, лишнего триллиона в бюджете все равно не найдется.

Сценарий 2. Вернуть все индексации (400 млрд рублей)

Это вариант, на котором настаивают многие эксперты. Нужно сделать все по справедливости, то есть уравнять работающих и неработающих пенсионеров в пенсионных правах. Это позволит платить всем по заслугам, не делая разницы между теми, кто работает, и теми, кто - нет.

По данным ПФР, на 1 июля 2020 года в России работало 9,2 млн пенсионеров. При этом работающие пенсионеры в среднем получали 14 тысяч рублей, а неработающие - 16,5 тысячи рублей в месяц. В этом году разница выросла еще больше. Если вернуть все пропущенные индексации, то работающие пенсионеры в среднем получат прибавку в три тысячи рублей в месяц.

Вероятность такого сценария тоже невелика. Во-первых, этот вариант потребует от государства дополнительно потратить 400 млрд рублей в 2022 году. Во-вторых, придется взять на себя сопоставимые обязательства на все будущие годы.

По данным ПФР, на 1 июля 2020 года в России работало 9,2 млн пенсионеров. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сценарий 3. Вернуть только новые индексации (100 млрд рублей)

Это наиболее компромиссный вариант. Он предполагает, что в этом случае работающим пенсионерам вернут только возможность получения новых индексаций. Например, с января 2022 года. Тогда пенсия у них будет расти каждый год теми же темпами, что и у неработающих пенсионеров. А вот пропущенные индексации вернут лишь после увольнения и полноценного выхода на заслуженный отдых (как это происходит сейчас – см. «Справка «КП»).

Такой сценарий позволит остановить рост диспропорции. То есть разница между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров перестанет с каждым годом увеличиваться. Получится некий компромисс между справедливостью и «бюджетной обеспеченностью».

- Это самое простое решение, на которое точно хватит денег. И оно даст немедленный эффект - работающие пенсионеры станут получать ежегодную прибавку. Его давно уже надо было принять. Но в правительстве никак не могут определиться. Потому что одни говорят, что справедливее будет вернуть сразу все. Другие - что на это денег нет. В итоге уже два года никто ничего не делает. А работающие пенсионеры даже минимальной индексации не получают, - посетовал в разговоре с «КП» один из экспертов, участвующий в переговорах.

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Ждем выступления президента

Судя по заявлениям политиков, какое-то решение в этом году власти все-таки примут. Это нужно сделать хотя бы до середины лета. Чтобы Минфин учел это при подготовке бюджета на следующий год.

- Мы ждем этого каждый день, - говорит Елена Бибикова, зампред комитета Совета Федерации по социальной политике.

А уж как этого ждут работающие пенсионеры - словами не передать. Президент поручал правительству представить свои предложения к 1 марта. По мнению эксперта «КП», есть большая вероятность, что окончательное решение Владимир Путин озвучит лично - во время ближайшего Послания Федеральному собранию. Оно состоится весной, но конкретная дата пока не определена.

СПРАВКА «КП»

Сколько прибавляют работающим пенсионерам сейчас

Обычная индексация, которая проходит в начале года, им не полагается. Происходит лишь небольшая прибавка в начале августа. Это так называемый «перерасчет страховых прав». То есть добавляют только за те отчисления, которые их работодатели делали в бюджет в прошлом году.

В абсолютных числах прибавка незначительная. В 2020 году максимум был 279 рублей, а в 2021 - 297 рублей (это три пенсионных балла). Но в среднем прибавка составила еще меньше – около 150 рублей, потому что большинство пенсионеров получают минимальные зарплаты. Для сравнения, средняя индексация для неработающих пенсионеров составила около тысячи рублей.

Конкретный размер увеличения зависит от заработной платы. Грубо говоря, максимальную прибавку получат те, кто зарабатывает больше 30 тысяч рублей в месяц. Если официальная зарплата ниже – тогда и прибавка будет пропорционально меньше.

При этом, если работающий пенсионер увольняется, то со следующего календарного месяца он начнет получать повышенную пенсию. То есть, ему сразу же учтут все пропущенные индексации.

К примеру, если пенсионер продолжал работать в последние пять лет, пенсия может увеличиться на 3 - 4 тысячи рублей в месяц. И даже если вновь устроится на работу, его пенсию не снизят, а просто заморозят следующие индексации.