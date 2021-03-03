Даже выпечка может быть низкокалорийной: секретные рецепты звезд Инстаграма

Лучшие подарки женщинам на 8 Марта
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«Тонкая штучка»
Издательский дом «Комсомольская правда»
Инстаграм-блогер Тоня Сальникова рассказывает о том, что волнует подавляющее большинство женщин: как есть вкусно и не толстеть. Для начала объясняет, как лучше всего по специальной формуле высчитать количество калорий, потребное худеющему в течение дня. И как потом распределить эти калории между белками, жирами и углеводами. Ну а дальше - рецепты: очень простые, но интересные. Даже выпечка может быть низкокалорийной! Или калорийной, но при этом максимально полезной для здоровья.
«Близко к сердцу»
Издательский дом «Комсомольская правда»
Как по-вашему, где у человека находится сердце? Большинство людей с ходу ответят «слева» и ошибутся. «На самом деле сердце расположено посередине грудной клетки, а его удары ощущаются слева, так как ось сердца проходит в грудной клетке наискосок, и при сокращениях верхушка сердца ударяет в левую половину грудной клетки».
В этой книге собраны 200 самых важных вопросов и ответов про «небольшой мышечный орган весом 450 граммов», от которого зависит наша жизнь. Это почти что интервью с Наной Погосовой (она - доктор медицинских наук, профессор, президент Национального общества профилактической кардиологии), хорошо написанное и сверстанное, легко читающееся. Заодно вы многое узнаете о том, как уберечься от инсульта, о стрессе, о диетах (не только о популярной средиземноморской, но и, например, о «норвежской», которая в силу климатических условий больше подходит россиянам…). Ну и на закуску - рецепты, которые вашим сердцу и сосудам точно не навредят.
«Бумажный театр. Непроза»
Издательство «АСТ» (редакция Елены Шубиной)
В интервью на Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) Людмила Улицкая недавно говорила: «Я составила сборник, который называется «Непроза». Такая старческая писательская развлекуха. Тексты из шкафа. Раньше говорили «из книжного стола», но у меня нет такого книжного стола, в котором были бы ящики. Вот я собрала довольно много пьес, сценариев, эссе, которые никогда не были опубликованы…»
Сценарии, вошедшие в книгу, - это «Сестрички Либерти» (фильм был поставлен Владимиром Грамматиковым в 1990 году и никакой радости Улицкой не доставил: «С первого же кадра я поняла, что это вообще не моя история»), «Чума», написанный Людмилой Евгеньевной в 35 лет (она хотела с ним поступать на сценарные курсы, но кинодраматург Валерий Фрид ее не принял, сказав: «Вы все умеете, и учить вас нечему»), «Босховы детки». Из пьес любопытнее всего недавняя «Чао, ЧАУ!», посвященная русскому космизму, в частности, Константину Циолковскому, Владимиру Вернадскому и Николаю Федорову, прорицавшему грядущее воскрешение всех мертвых на земле. Вопреки кокетливо-пренебрежительному тону самой Улицкой («старческая развлекуха») это в основном очень любопытные тексты: теми же «Сестричками Либерти», мрачной историей об отношениях хрупких и трепетных близняшек, не побрезговал бы и Клод Шаброль, а «Чума» сегодня читается еще с большим интересом, чем читалась, должно быть, четыре десятилетия назад.
«Best Self. Как прожить лучшую версию своей жизни»
Издательский дом «Комсомольская правда»
Вот отличный подарок на 8 Марта себе или подруге, которая хочет изменить жизнь и сделать решительный шаг к чему-то новому. Эта книга может ей помочь. Майк Байер - очень известный в Америке мотивационный тренер. И при этом не жулик (как многие, нынче именующие себя «коучами» и на стадионах впаривающие людям прописные истины за большие деньги), а умный и талантливый психотерапевт. Эта его книга стала бестселлером по версии Amazon и The New York Times, а среди восторженных читательниц оказалась, например, Дженнифер Лопес. Она пишет: «Эту книгу обязан прочесть каждый, кто хочет добиться успеха во всем. Майк Байер побуждает копаться людей глубоко в своей сути, задавая себе простые, но важные вопросы. Прочитав эту книгу, вы поймете: чего вы хотите на самом деле? Чего вы боитесь? Кто или что вас удерживает?»
А идея Байера в том, что каждый из нас может стать лучшей версией самого себя. То есть в нас живет «лучшее Я», на которое мы можем просто не обращать внимания. При этом в нас живет и «анти-Я», мешающее трезво смотреть на жизнь, заставляющее вспыхивать от гнева или съеживаться от страха даже перед незначительными проблемами и испытаниями. Для начала Байер предлагает почти игру: наделить именами «лучшее Я» и «анти-Я», представить их в качестве существа (даже не обязательно человекообразного, можно животного или мифического персонажа). И внимательно изучить, то есть, по сути, рассмотреть самого себя под новым углом зрения.
А потом научиться бороться со своим эго (под которым Майк подразумевает «глубоко укоренившийся страх: не очевидный страх в виде боязни пауков или собак, а страх, связанный с тем, как мы ощущаем сами себя, и тем, как, по нашему мнению, нас воспринимает окружающий мир»), поддерживать отношения с другими людьми, наладить диалог с самим собой («Ваш самый суровый критик живет между вашими ушами, но знаете что? Ваш лучший, самый понимающий и верный друг может поселиться там же»).
Байер рассказывает, как «анти-Я» может влиять даже на такую вещь, как питание и лишний вес. И в качестве примера приводит своего друга, который к 20 годам, будучи одержим жирной, калорийной едой, весил 185 килограммов, заработав серьезную болезнь печени. А к 35 превратился в развалину. Он вернулся в норму и скинул килограммы лишь благодаря резекции желудка… Чтобы с вами такого не произошло, Байер дает простые рекомендации - как питаться, чтобы сбросить иго проклятого «анти-Я», подталкивающего к саморазрушению. Избавившись от него, обратившись к своей лучшей половине, вы сможете, например, открыться знаниям: изучать иностранные языки, заниматься новыми делами, к которым у вас всю жизнь лежала душа. Причем возраст не будет помехой: достаточно вспомнить, что одна из самых знаменитых американских модельеров Вера Ванг стала шить платья в 45 лет, а Харланд Сандерс создал один из известнейших сетевых ресторанов быстрого питания, когда ему было 65!
«Первое, второе и десерт»
Издательский дом «Комсомольская правда»
Еще одна кулинарная книга от звезды Инстаграма. Но акцент в ней делается не на подсчете калорий, а на том, что по-английски называется comfort food - «уютная пища». Здесь подзаголовок гласит: «Душевные рецепты для семьи и лучших друзей», и это отличный подарок молодой хозяйке.