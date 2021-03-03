Даже выпечка может быть низкокалорийной: секретные рецепты звезд Инстаграма

Лучшие подарки женщинам на 8 Марта Фото: Shutterstock

«Тонкая штучка»

Тоня Сальникова

«Тонкая штучка»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Инстаграм-блогер Тоня Сальникова рассказывает о том, что волнует подавляющее большинство женщин: как есть вкусно и не толстеть. Для начала объясняет, как лучше всего по специальной формуле высчитать количество калорий, потребное худеющему в течение дня. И как потом распределить эти калории между белками, жирами и углеводами. Ну а дальше - рецепты: очень простые, но интересные. Даже выпечка может быть низкокалорийной! Или калорийной, но при этом максимально полезной для здоровья.

«Близко к сердцу»

Нана Погосова

«Близко к сердцу»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Как по-вашему, где у человека находится сердце? Большинство людей с ходу ответят «слева» и ошибутся. «На самом деле сердце расположено посередине грудной клетки, а его удары ощущаются слева, так как ось сердца проходит в грудной клетке наискосок, и при сокращениях верхушка сердца ударяет в левую половину грудной клетки».

В этой книге собраны 200 самых важных вопросов и ответов про «небольшой мышечный орган весом 450 граммов», от которого зависит наша жизнь. Это почти что интервью с Наной Погосовой (она - доктор медицинских наук, профессор, президент Национального общества профилактической кардиологии), хорошо написанное и сверстанное, легко читающееся. Заодно вы многое узнаете о том, как уберечься от инсульта, о стрессе, о диетах (не только о популярной средиземноморской, но и, например, о «норвежской», которая в силу климатических условий больше подходит россиянам…). Ну и на закуску - рецепты, которые вашим сердцу и сосудам точно не навредят.

«Бумажный театр. Непроза»

Людмила Улицкая

«Бумажный театр. Непроза»

Издательство «АСТ» (редакция Елены Шубиной)

В интервью на Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) Людмила Улицкая недавно говорила: «Я составила сборник, который называется «Непроза». Такая старческая писательская развлекуха. Тексты из шкафа. Раньше говорили «из книжного стола», но у меня нет такого книжного стола, в котором были бы ящики. Вот я собрала довольно много пьес, сценариев, эссе, которые никогда не были опубликованы…»

Сценарии, вошедшие в книгу, - это «Сестрички Либерти» (фильм был поставлен Владимиром Грамматиковым в 1990 году и никакой радости Улицкой не доставил: «С первого же кадра я поняла, что это вообще не моя история»), «Чума», написанный Людмилой Евгеньевной в 35 лет (она хотела с ним поступать на сценарные курсы, но кинодраматург Валерий Фрид ее не принял, сказав: «Вы все умеете, и учить вас нечему»), «Босховы детки». Из пьес любопытнее всего недавняя «Чао, ЧАУ!», посвященная русскому космизму, в частности, Константину Циолковскому, Владимиру Вернадскому и Николаю Федорову, прорицавшему грядущее воскрешение всех мертвых на земле. Вопреки кокетливо-пренебрежительному тону самой Улицкой («старческая развлекуха») это в основном очень любопытные тексты: теми же «Сестричками Либерти», мрачной историей об отношениях хрупких и трепетных близняшек, не побрезговал бы и Клод Шаброль, а «Чума» сегодня читается еще с большим интересом, чем читалась, должно быть, четыре десятилетия назад.

«Best Self. Как прожить лучшую версию своей жизни»

Майк Байер

«Best Self. Как прожить лучшую версию своей жизни»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Вот отличный подарок на 8 Марта себе или подруге, которая хочет изменить жизнь и сделать решительный шаг к чему-то новому. Эта книга может ей помочь. Майк Байер - очень известный в Америке мотивационный тренер. И при этом не жулик (как многие, нынче именующие себя «коучами» и на стадионах впаривающие людям прописные истины за большие деньги), а умный и талантливый психотерапевт. Эта его книга стала бестселлером по версии Amazon и The New York Times, а среди восторженных читательниц оказалась, например, Дженнифер Лопес. Она пишет: «Эту книгу обязан прочесть каждый, кто хочет добиться успеха во всем. Майк Байер побуждает копаться людей глубоко в своей сути, задавая себе простые, но важные вопросы. Прочитав эту книгу, вы поймете: чего вы хотите на самом деле? Чего вы боитесь? Кто или что вас удерживает?»

А идея Байера в том, что каждый из нас может стать лучшей версией самого себя. То есть в нас живет «лучшее Я», на которое мы можем просто не обращать внимания. При этом в нас живет и «анти-Я», мешающее трезво смотреть на жизнь, заставляющее вспыхивать от гнева или съеживаться от страха даже перед незначительными проблемами и испытаниями. Для начала Байер предлагает почти игру: наделить именами «лучшее Я» и «анти-Я», представить их в качестве существа (даже не обязательно человекообразного, можно животного или мифического персонажа). И внимательно изучить, то есть, по сути, рассмотреть самого себя под новым углом зрения.

А потом научиться бороться со своим эго (под которым Майк подразумевает «глубоко укоренившийся страх: не очевидный страх в виде боязни пауков или собак, а страх, связанный с тем, как мы ощущаем сами себя, и тем, как, по нашему мнению, нас воспринимает окружающий мир»), поддерживать отношения с другими людьми, наладить диалог с самим собой («Ваш самый суровый критик живет между вашими ушами, но знаете что? Ваш лучший, самый понимающий и верный друг может поселиться там же»).

Байер рассказывает, как «анти-Я» может влиять даже на такую вещь, как питание и лишний вес. И в качестве примера приводит своего друга, который к 20 годам, будучи одержим жирной, калорийной едой, весил 185 килограммов, заработав серьезную болезнь печени. А к 35 превратился в развалину. Он вернулся в норму и скинул килограммы лишь благодаря резекции желудка… Чтобы с вами такого не произошло, Байер дает простые рекомендации - как питаться, чтобы сбросить иго проклятого «анти-Я», подталкивающего к саморазрушению. Избавившись от него, обратившись к своей лучшей половине, вы сможете, например, открыться знаниям: изучать иностранные языки, заниматься новыми делами, к которым у вас всю жизнь лежала душа. Причем возраст не будет помехой: достаточно вспомнить, что одна из самых знаменитых американских модельеров Вера Ванг стала шить платья в 45 лет, а Харланд Сандерс создал один из известнейших сетевых ресторанов быстрого питания, когда ему было 65!

«Первое, второе и десерт»

Елена Обухова

«Первое, второе и десерт»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Еще одна кулинарная книга от звезды Инстаграма. Но акцент в ней делается не на подсчете калорий, а на том, что по-английски называется comfort food - «уютная пища». Здесь подзаголовок гласит: «Душевные рецепты для семьи и лучших друзей», и это отличный подарок молодой хозяйке.