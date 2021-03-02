Как новые санкции США отразятся на курсе рубля и жизни россиян

Во вторник американцы ввели новые санкции против нашей страны. Фото: Евгения ГУСЕВА

В отношениях между Москвой и Вашингтоном это уже стало доброй традицией. Сначала нас долго пугают возможными санкциями. Потом долго тянут, выжидая театральную паузу. И наконец, выдают официальное заявление, которое ни на что не влияет. Так случилось и на этот раз.

Во-первых, США ввели персональные санкции против семи россиян. Среди них первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников. Для остальных 140 млн россиян никаких ограничений нет.

Во-вторых, под ограничения попали 14 организаций. Среди них 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). То есть, речь только о закрытых силовых институтах, которые и так не сотрудничали со Штатами.

И в-третьих, власти США запретили самим себе кредитовать Россию. Причем запрет распространяется только на правительственные финансовые организации США, в том числе Экспортно-импортный банк. О коммерческих банках и инвестиционных фондах речи не идет. А именно этого больше всего боялись эксперты.

- Угроза новых европейских и американских санкций больше не довлеет над рынком. США и Европа ввели санкции против высокопоставленных руководителей российских силовых ведомств, не покусившись при этом на интересы бизнеса. Поэтому биржевые игроки вздохнули свободно, - говорит Алексей Калачев, аналитик отдела анализа акций компании «Финам».

Рубль и фондовые рынки отреагировали предсказуемо. Мягкие санкции привели к укреплению национальной валюты. Она подорожала на полпроцента - до 73,8 рубля за доллар. Индекс Мосбиржи повысился еще больше - на 0,7%.

Другими словами, новые санкции снова оказались выстрелом в воздух (причем из водяного пистолета). Россия давно не получает никаких кредитов ни от правительства США, ни от международных организаций. Деньги вкладывают только частные инвесторы и коммерческие институты. Например, покупают российские гособлигации. Но им ничего не запретили.

Да и правительство США при всем желании не смогло бы выдать кредит России. Им бы со своими обязательствами разобраться. Госдолг Соединенных Штатов подбирается к астрономической цифре в 30 триллионам долларов. На фоне пандемии эта сумма растет ускоренными темпами. Как ее сокращать, в Америке никто не понимает. И даже самые жесткие санкции против России здесь не помогут. А скорее - навредят.

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