Что происходит с Вячеславом Зайцевым: на празднике тяжело больного модельера держали под руки

Маэстро Вячеслава Зайцева поздравили с 83-летием. Фото: Любовь Рубцова

Модельер Вячеслав Зайцев несколько лет борется с тяжелым недугом. Страдающий болезнью Паркинсона кутюрье давно не выходит из роскошного особняка. Однако по случаю своего 83-летия знаменитый кутюрье устроил званый ужин, собрав подле себя самых близких друзей.

Алла Пугачева одной из первых поздравила кутурье Фото: СОЦСЕТИ

Вячеслава Зайцева по праву называют легендой моды. В его нарядах ходила Алла Пугачева, Нелли Кобзон, Эдита Пьеха, Алиса Фрейндлих, Людмила Максакова, Галина Волчек. Михаил Ульянов и Владимир Зельдин с удовольствием носили элегантные костюмы от Славы Зайцева.

Были наряды, которые вошли в историю. Тот самый балахон для Аллы Борисовны придумал именно Зайцев в 1978-м году для фестиваля "Сопот". По его словам, дело было не в том, что Пугачева хотела скрыть лишний вес - она просто стеснялась своего тела. Модельер помог звезде - сделал женственный и таинственный наряд одновременно. Его потом называли "главным платьем в ее карьере".

Тот самый балахон для Аллы Борисовны придумал именно Зайцев

Татьяна Михалкова долгое время была его любимой моделью. Как известно супруга Никиты Михалкова работала манекенщицей в Общесоюзном Дом Моделей одежды.

Татьяна Михалкова много лет дружит с модельером Фото: СОЦСЕТИ

2 марта кутюрье отпраздновал день рождения. Вячеслав Михайлович собрал дорогих сердцу гостей в роскошных интерьерах отеля "Советский". "Утвердил сценарий и лично пригласил Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Льва Лещенко, Нелли Кобзон, Татьяну Михалкову, Александра Васильева, Ивана Урганта, Андрея Малахова, Надежду Бабкину и многих других на свой День рождения", - сообщил маэстро в блоге.

Максим Галкин и Алла Пугачева трогательно поздравили именинника с 83-летием Фото: СОЦСЕТИ

Одними из первых среди звездных гостей на банкете появились Максим Галкин и Алла Борисовна. Они сказали трогательный тост в честь именинника. Примадонна надела платье с открытыми плечами. А изюминкой ее образа стала алая шляпка в виде цветка с вуалью.

Татьяна Михалкова вручила Зайцеву подарки и цветы. Модельера в этот момент поддерживал под руки помощник. Вячеслав Михайлович с трудом ходит, опираясь на трость.

Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона

Напомним, Вячеслав Зайцев, тяжело болен. Несколько лет назад кутюрье признался, что ему был поставлен неутешительный диагноз. Врачи обнаружили у него прогрессирующую форму болезни Паркинсона. Этот недуг неизлечим и все, что могут врачи, - это проводить поддерживающую терапию. Несмотря на недуг, он продолжает работать - выступает в качестве эксперта в телепередачах, пишет мемуары и следит за модой.