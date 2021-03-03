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Что происходит с Вячеславом Зайцевым: на празднике тяжело больного модельера держали под руки

Маэстро Вячеслава Зайцева поздравили с 83-летием Алла Пугачева, Максим Галкин, Татьяна Михалкова и другие звезды
Ольга ЛИБГАРДТ
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Маэстро Вячеслава Зайцева поздравили с 83-летием. Фото: Любовь Рубцова

Маэстро Вячеслава Зайцева поздравили с 83-летием. Фото: Любовь Рубцова

Модельер Вячеслав Зайцев несколько лет борется с тяжелым недугом. Страдающий болезнью Паркинсона кутюрье давно не выходит из роскошного особняка. Однако по случаю своего 83-летия знаменитый кутюрье устроил званый ужин, собрав подле себя самых близких друзей.

Алла Пугачева одной из первых поздравила кутурье

Алла Пугачева одной из первых поздравила кутурье

Фото: СОЦСЕТИ

Вячеслава Зайцева по праву называют легендой моды. В его нарядах ходила Алла Пугачева, Нелли Кобзон, Эдита Пьеха, Алиса Фрейндлих, Людмила Максакова, Галина Волчек. Михаил Ульянов и Владимир Зельдин с удовольствием носили элегантные костюмы от Славы Зайцева.

Были наряды, которые вошли в историю. Тот самый балахон для Аллы Борисовны придумал именно Зайцев в 1978-м году для фестиваля "Сопот". По его словам, дело было не в том, что Пугачева хотела скрыть лишний вес - она просто стеснялась своего тела. Модельер помог звезде - сделал женственный и таинственный наряд одновременно. Его потом называли "главным платьем в ее карьере".

Тот самый балахон для Аллы Борисовны придумал именно Зайцев

Тот самый балахон для Аллы Борисовны придумал именно Зайцев

Татьяна Михалкова долгое время была его любимой моделью. Как известно супруга Никиты Михалкова работала манекенщицей в Общесоюзном Дом Моделей одежды.

Татьяна Михалкова много лет дружит с модельером

Татьяна Михалкова много лет дружит с модельером

Фото: СОЦСЕТИ

2 марта кутюрье отпраздновал день рождения. Вячеслав Михайлович собрал дорогих сердцу гостей в роскошных интерьерах отеля "Советский". "Утвердил сценарий и лично пригласил Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Льва Лещенко, Нелли Кобзон, Татьяну Михалкову, Александра Васильева, Ивана Урганта, Андрея Малахова, Надежду Бабкину и многих других на свой День рождения", - сообщил маэстро в блоге.

Максим Галкин и Алла Пугачева трогательно поздравили именинника с 83-летием

Максим Галкин и Алла Пугачева трогательно поздравили именинника с 83-летием

Фото: СОЦСЕТИ

Одними из первых среди звездных гостей на банкете появились Максим Галкин и Алла Борисовна. Они сказали трогательный тост в честь именинника. Примадонна надела платье с открытыми плечами. А изюминкой ее образа стала алая шляпка в виде цветка с вуалью.

Татьяна Михалкова вручила Зайцеву подарки и цветы. Модельера в этот момент поддерживал под руки помощник. Вячеслав Михайлович с трудом ходит, опираясь на трость.

Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона

Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона

Напомним, Вячеслав Зайцев, тяжело болен. Несколько лет назад кутюрье признался, что ему был поставлен неутешительный диагноз. Врачи обнаружили у него прогрессирующую форму болезни Паркинсона. Этот недуг неизлечим и все, что могут врачи, - это проводить поддерживающую терапию. Несмотря на недуг, он продолжает работать - выступает в качестве эксперта в телепередачах, пишет мемуары и следит за модой.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИВячеслав Зайцев: досье KP.RU