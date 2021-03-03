В католической Польше местных Pussy Riot оправдали по делу об оскорблении чувств верующих

Суд вынес оправдательный приговор, несмотря на несогласие с ним большинства верующих Фото: EAST NEWS

Суд в польском Плоцке вынес оправдательное решение по делу трех активисток, которых обвиняли в осквернении образа Богоматери и оскорблении чувств верующих. По мнению защитников, процесс имел много общего с делом Pussy Riot, по которому за танцы в церкви трое девушек в России отправились в колонию.

В 2019 году польские ЛГБТ-активистки расклеили возле костела в Плоцке картинки с изображением Матери Божьей с нимбом, раскрашенным в цвета радуги. Кроме того, они написали на тротуаре «Боже, храни радугу» и «God save the queer», а на мусорном баке неподалеку от храма поместили список католических иерархов, которых подозревают в сокрытии педофилии.

Образ Девы Марии, который польские Pussy Riot использовали в своих наклейках, считается самым почитаемым в Польше – это изображение иконы с ликом Матери Божьей Ченстоховской, по преданию написанной евангелистом Лукой. Использование именно этого образа в контексте защиты прав ЛГБТ-сообщества возмутило верующих религиозной Польши.

Через несколько дней после акции с наклейками к одной из активисток, Эльжбете Подлесной, пришла полиция. Во время обыска у 51-летней жительницы Варшавы были изъяты телефон, компьютер и диски, а сама она доставлена в участок для допроса. Впрочем, через несколько часов ее отпустили.

На следующий день к правоохранителям пришли две знакомые Подлесной – Анна Прус и Иоанна Гзыра-Искандар, которые заявили, что принимали участие в акции.

Позже против всех трех было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Общественные обвинители требовали отправить активисток за решетку на два года, прокуратура настаивала на шестимесячном ограничении свободы.

Суд вынес оправдательный приговор, несмотря на несогласие с ним большинства верующих. Судья признала, что действия обвиняемых были явно провокационными, но их цель была благородной – поддержка представителей ЛГБТ-сообщества:

– В катехизисе католической церкви нет постулатов, исключающих негетеронормативных людей. Там есть любовь, взаимное уважение и понимание.

Общественный обвинитель Кая Годек назвала решение суда узаконенным разрешением на «агрессию против Бога и Его Матери» и пообещала подать апелляцию.

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