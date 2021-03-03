Макрон уволил своего повара

Эммануэль Макрон предложил Гомесу оставить должность и занять пост посла французской гастрономии Фото: REUTERS

После 25 лет работы в Елисейском дворце 42-летний шеф-повар Гийом Гомес увольняется, но остается кулинарным советником французского президента.

В его послужном списке - более двух миллионов блюд для четырех президентов Франции – Жака Ширака, Николя Саркози, Франсуа Олланда и Эммануэля Макрона.

В 2012 году Саркози вручил Гомесу рыцарский знак национального ордена «За заслуги».

Не раз в своих интервью главный повар Франции говорил, что умеет готовить все: от бутербродов до изысканных деликатесов, которые подаются на торжественных приемах.

- Моя территория – это огромная кухня площадью 500 квадратных метров в первом подвале западного крыла Президентского дворца и более 20 человек, с которыми я придумываю и готовлю кулинарные шедевры, - говорит Гомес. – Никогда не считал, но в год примерно мы готовим около ста тысяч обедов, и, конечно, нас эта цифра радует.

Учитывая все достижения главного повара Елисейского дворца, Эммануэль Макрон предложил Гомесу оставить должность и занять пост посла французской гастрономии и продвигать кулинарное наследие Франции.

«На своём месте я старался выполнять свои обязанности и содействовать распространению французской культуры и кулинарного наследия, - сообщил Гийом Гомес своим подписчикам в соцсетях. – Теперь я буду послом французской кухни во всем мире, для меня это большая честь».

О том, кто займет место Гомеса в Елисейском дворце, пока неизвестно. Но, как говорят в окружении президента Макрона, отбор будет жестким, ведь за питанием главы государства очень тщательно следит его супруга Брижит Макрон.