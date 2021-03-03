В Калифорнии продают дом, полный манекенов

Агент, представляющий интересы продавца, отказывается отвечать на вопрос – откуда и зачем в доме такое количество манекенов

В американском городке Саус-Лейк-Тахо выставлен на продажу дом с двумя отдельными квартирами, полный манекенов.

В объявлении говорится, что продается он «в том виде, что есть, со всей мебелью и элементами декора».

Судя по фотографиям, интерьеры обеих квартир выполнены в винтажном стиле. И практически во всех комнатах находятся еще и манекены, в основном, женские, одетые в различные наряды.

Приобрести отдельно стоящий дом с пятью спальнями и тремя ванными комнатами можно за $650000. Об общем количестве манекенов в объявлении не сообщается, но, судя по всему, их больше двух десятков.

Помимо странного декора в доме есть еще гараж.

Агент, представляющий интересы продавца, отказывается отвечать на вопрос – откуда и зачем в доме такое количество манекенов, являются ли они странным фетишем владельца или элементом винтажного декора, частью которого являются ростовые куклы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Крыша протекает, пол скрипит»: честный агент по недвижимости выставила на продажу "худший дом" во Флориде

Его стоимость - $69000 (подробности)