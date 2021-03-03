Псаки: Новые санкции – не конец сложных отношений с Россией

Первым делом Псаки отметила, что новые санкции не являются финалом американо-российских отношений Фото: REUTERS

Очередной брифинг, который провела пресс-секретарь президента США Джен Псаки, на треть был посвящен американо-российским отношениям.

Причиной такой непривычно большой пропорции, разумеется, стал очередной пакет санкций, наложенный администрацией Белого дома на российских физических и юридических лиц.

Первым делом Псаки отметила, что новые санкции не являются финалом американо-российских отношений:

- Это не является черной меткой или концом сложных отношений с Россией. – сказала она. – Мы ожидаем, что эти отношения и дальше будут оставаться непростыми. Мы к этому готовы. И мы не стремимся ни к перезагрузке наших отношений с Россией, ни к их эскалации.

Пресс-секретарь Белого дома отдельно отметила, что Москву и Вашингтон ждет новый тип отношений:

- Тон и тип отношений, которые президент Байден намеревается поддерживать с президентом Путиным, будет сильно отличаться от тех, что были у прошлой администрации.

Не вдаваясь в характеристики тональностей и типов, Псаки поспешила назвать позитивные стороны взаимодействия США и России – продление договора СНВ, партнерство двух стран в переговорах с Ираном и пр.

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