Прописка в "замкадье" и прогоревший бизнес: бывший жених Бузовой стал предпринимателем

Роман со звездой "Дома-2", который в шоу-бизнесе называют классической пиар-историей, вывел Манукяна на новый уровень Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бывший жених Ольги Бузовой наконец легализовал свои доходы: Давид Манукян, он же Dava, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Основной вид деятельности его ИП, как и большинства звезд шоу-бизнеса, - "в области исполнительских искусств". Как до этого блогер-богач оформлял свою прибыль, неизвестно, но теперь миллионные заработки выйдут из "тени" и с них придется платить налоги. Не исключено, что на этот шаг Манукян решился ради телешоу "Танцы со звездами": в таком серьезном проекте организаторы вряд ли могли позволить себе неразбериху в документах участников.

Между тем, регистрация ИП раскрыла об экс-бойфренде Бузовой интересные детали. Во-первых, в столице, где Манукян постоянно проживает, он не прописан: судя по официальным данным, блогер зарегистрирован в Раменском районе Подмосковья. А во-вторых, стал известен и прошлый бизнес Давы, который он вел еще в родном Новосибирске. Причем, там успешного бизнесмена из парня не вышло...

Так, компания "Ада", которая занималась покупкой, продажей и арендой недвижимости, была ликвидирована в 2015 году. Судя по всему, именно с этой фирмой связана скандальная история с долгами будущей звезды соцсетей. Несколько лет назад Манукяна судили за сбор денег на строительство многоквартирного дома: оказалось, что он без всяких оснований называл себя застройщиком и привлекал финансы покупателей. Кроме того, одну из квартир Давид Манукян умудрился продать дважды, за что суд потребовал с горе-строителя более 1 миллиона рублей. Примечательно, что с этими долгами блогер расплатился лишь недавно: до этого судебным приставам приходилось лишь наблюдать в его Инстаграме атрибуты красивой жизни, но взять с недобросовестного бизнесмена было нечего: на его счетах было пусто...

Еще одна сибирская фирма - "Альянс Фэшн", где Манукян в 23 года стал одновременно учредителем и директором, занималась продажей одежды. За три года, что Дава стоял у руля, этот бизнес так и не пошел: прибыль компании то болталась в районе нуля, то уходила в минус. В итоге предприниматель бросил дела и уехал в столицу, где каким-то чудом, снимая коротенькие видео, всего за несколько месяцев раскрутился до блогера с многомиллионной аудиторией. Ну а роман со звездой "Дома-2", который в шоу-бизнесе называют классической пиар-историей, и вовсе вывел Манукяна на новый уровень. Теперь он уже не "мальчик Бузовой", а самый что ни на есть друг Киркорова. С лучезарным Филиппом Дава не только записал дуэт, но и сумел войти в доверие. Настолько, что в громкой истории с расставанием поп-король занял его сторону вместо того, чтобы поддержать "свою Бузяндру".

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