В экосистеме VK появилась виртуальная карта и бонусная программа с кешбэком

VK Pay — это сервис экосистемы VK для выгодных и безопасных покупок

Сервис VK Pay представил бонусную программу: теперь каждый пользователь будет получать кешбэк от 2% на все покупки. Кешбэк зачислится на счет бонусами — потратить их можно у партнеров, среди которых сервисы Mail.ru Group и AliExpress. Кроме того, VK Pay запускает бесплатную виртуальную карту Visa: расплачиваться ею можно и в интернете, и офлайн.

VK Pay — это сервис экосистемы VK для выгодных и безопасных покупок. Он объединяет все необходимые финансовые услуги: бонусную программу с кешбэком, карту и возможность оплаты в рассрочку. Теперь каждый может меньше чем за минуту бесплатно оформить виртуальную карту VK Pay, расплачиваться ею в интернете и реальном мире с помощью смартфона через Apple Pay или Google Pay и получать на все покупки 2% кешбэка бонусами.

За покупки у некоторых партнеров VK Pay — например, в магазинах Технопарк — начисляется повышенный кешбэк: 4%. В будущем таких партнеров станет больше.

Бонусы конвертируются в рубли по курсу 1:1. Ими можно оплатить до 20% стоимости любых покупок у партнеров VK Pay, среди которых AliExpress, Связной, МегаФон Ритейл, Технопарк, GeekBrains и ряд сервисов Mail.ru Group. Список партнеров постоянно растет. На этих же площадках можно оплачивать в рассрочку более 100 миллионов товаров и услуг.

Кешбэк начисляют не только при оплате брендированной картой — но и вообще за все покупки через VK Pay. Например, можно оплатить курс на GeekBrains любой картой через VK Pay и получить за это бонусы.

«Уже более 17 миллионов человек зарегистрировались в VK Pay: теперь за все покупки они будут получать 2% кешбэка бонусами. Благодаря выходу в офлайн с помощью виртуальной карты VK Pay становится приложением с максимумом финансовых возможностей для клиента. И только пользователь решает, как оплачивать покупки — своими или заемными деньгами, зарабатывая кешбэк или получая скидку до 20% за его счет. Теперь VK Pay — это умное приложение ваших денег, с его помощью покупки онлайн и офлайн стали еще выгоднее и безопаснее», — говорит Максим Попов, директор по развитию бизнеса VK Pay.

VK Pay выпускает виртуальную карту платежной системы Visa. Виртуальная версия безопаснее обычной: такую карту нельзя потерять, ее не украдут из сумки, и реквизиты подсмотреть невозможно — ведь в приложении они скрыты. Владелец может установить ограничения: указать максимальную сумму, которую допустимо потратить за раз, разрешить или запретить переводить деньги и расплачиваться картой за границей.

Все новые продукты — бесплатная виртуальная карта Visa и бонусы — доступны в обновленном интерфейсе мини-приложения VK Pay ВКонтакте. Чтобы получить ранний доступ к карте и бонусной программе, нужно оставить заявку на официальном сайте. Здесь же можно изучить все преимущества новых продуктов и узнать, как пользоваться ими максимально эффективно.

В дальнейшем оформление карты и накопление бонусов будут доступны всем пользователям VK Pay по умолчанию, без дополнительной заявки.

VK Pay входит в экосистему финансовых и платежных технологий VK. С помощью VK Pay клиенты могут безопасно оплатить товары и услуги онлайн и офлайн с кешбэком от 2% за любую покупку, приобрести более 100 миллионов товаров в рассрочку без процентов и получить персональные скидки и спецпредложения. Уже более 17 миллионов человек пользуются VK Pay.

Развитие VK Pay — продолжение стратегии, которую обозначили Mail.ru Group, USM, Ant Group, РФПИ и МегаФон: предоставлять цифровые платежные решения и финансовые услуги, разработанные, чтобы помочь людям сэкономить. Ранее стороны подписали обязывающие документы по созданию платежного совместного предприятия.