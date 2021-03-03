Новые санитарные правила с 1 марта 2021: эксперты грозят, что из-за них вырастет плата за ЖКХ

Обновленные правила, безусловно, выглядят более прогрессивными. И, по идее, призваны придать нашим домам, дворам, городам и селам более уютный и цивилизованный вид Фото: Андрей МИРЕЙКО

С 1 марта 2021 года вступили в силу новые, обобщенные, санитарные правила. Документ этот принят в рамках регуляторной гильотины и призван заменить множество ранее действовавших отдельных СанПиН. Все, что касается требований к безопасности окружающей нас среды, территориям городов и сел, содержанию жилья, - теперь объединено «в одном флаконе». Но если нормативы чистоты воздуха и воды по сути просто перекочевали в новый документ, то в правилах содержания домов и территорий вокруг них появились новшества, которые уже вызвали бурную дискуссию. «КП» выяснила, что поменялось и почему обеспокоены эксперты.

В МНОГОЭТАЖКЕ

-В многоквартирном доме, по новым правилам, каждый день должна проводиться влажная уборка с применением моющих и чистящих средств (до сих пор в домах, которые не бизнес-класса или элитные, каждый день мыли только вход в дом - 1-2 этаж до лифта, а лестничные клетки остальных этажей — пару раз в месяц).

-Требования к мусоропроводу теперь такие:

крышка должна плотно закрываться и иметь резиновые прокладки,

мусороприемную камеру надо отмывать и дезинфицировать не реже раза в неделю (а вообще по мере загрязнения), а ствол мусоропровода — не реже раза в месяц.

-Если в доме есть подземный гараж или паркинг, между ним и жилыми этажами должен быть нежилой этаж. На этом этаже -«прослойке» помещения также нельзя использовать для работы с детьми и под медицинские организации.

-Над, под и смежно с жилыми комнатами теперь не допускается размещать кучу всякого оборудования, включая собственно общедомовое (например, электрощитки). Это же касается и промышленного оборудования (холодильные установки, вентиляционные камеры и т. п.) в тех случаях, когда какие-то помещения в доме занимают коммерческие организации.

Двор при температуре выше плюс 10 должен поливаться водой. Фото: Людмила Баркова

ВО ДВОРЕ

-Земельный участок перед многоэтажкой должен:

ежедневно убираться,

при температуре выше плюс 10 — поливаться водой, а при температуре ниже 0 - «подвергаться антигололедным мероприятиям».

-Запрещено во дворе многоэтажки мыть машины, сливать топливо и масло (это было и раньше, но на всякий случай напоминаем — жильцов дома это тоже касается), а также проверять работу звуковых сигналов, тормозов и двигателей (речь идет о резких звуках).

-Разгружать товары для торговых точек, которые находятся в доме или пристроены к нему, нельзя со стороны двора. Только с торца дома, где нет жилых подъездов, или со стороны автомобильной дороги. Также предлагается использовать для таких работ подземные тоннели.

В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

-Сжигать листья на территории населенного пункта запрещено (это не только про город, деревня — это тоже населенный пункт). Листья фактически приравняли к коммунальным отходам — их следует вывозить на полигоны и там обеззараживать.

-При температуре выше 10 градусов асфальтированные дороги и тротуары должны поливаться и подметаться.

-Убранный снег требуется складировать не абы где у тротуара, а на площадках с водонепроницаемым покрытием и огороженных сплошным земляным валом. Либо — сразу вывозить на снегоплавильные установки.

Сжигать листья на территории населенного пункта запрещено Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ СЧАСТЬЕ

Обновленные правила (мы привели только основные изменения), безусловно, выглядят более прогрессивными. И, по идее, призваны придать нашим домам, дворам, городам и селам более уютный и цивилизованный вид. Но действительно возникает вопрос: а за счет каких средств будут наводить дополнительную чистоту и порядка?

-За твой, конечно! - сообщили мне эксперты, намекая, что прогресс придется оплачивать жильцам. Ибо на кого же еще обслуживающие дома компании смогут переложить новые затраты?

Особенно много эмоций вызвала частота мытья полов в многоэтажках. Как утверждает глава комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, действовавшее до сих пор законодательство определяло только минимальный перечень работ по содержанию общедомового имущества (туда входило и мытье полов). А уж как часто это делать, определяло общее собрание собственников жилья в доме. Новые же, более жесткие требования, приведут к резкому росту затрат хотя бы даже на одну эту помывку. А соответственно, к увеличению тарифа на содержание жилья. Который, к слову, в отличие от тарифов на коммунальные услуги, государством не регулируется и может быть повышен не только с 1 июля, но когда угодно.

Похожие опасения высказал и координатор партпроекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов: новые правила хорошо бы подкорректировать, иначе они вызовут удорожание жилищных услуг и конфликты между управляющими компаниями и жителями.

-Я живу в трехэтажном многоквартирном дом, мы провели для него расчеты. Если сейчас на уборку подъезда, с учетом зарплаты работникам, тратится примерно 10 тысяч рублей в месяц, то по новым правилам нужно будет около 17 тысяч, рост на 70%. Это трехэтажка. А если взять 24-этажный дом со всеми его местами общего пользования, то увеличение затрат будет раз в десять, - пояснил «КП» цену вопроса руководитель регцентра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» Московской области Валерий Мамчур. - Конечно, ни в одном доме сейчас жильцы такой рост тарифов не одобрят. А работников, которые будут убирать что-то бесплатно, вы не найдете. Получается, что новые требования заведомо неисполнимы. Лучше бы строже требовали выполнения того, что уже и раньше было заложено в законодательстве.