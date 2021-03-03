Молодая женщина обокрала дочь своего 71-летнего любовника

Света жарко попрощалась с мужчиной и ускользнула в ночь

Курьезный случай произошел в одном из домов на Открытом шоссе в Москве. В полицию обратилась 48-летняя Марина Б.*, которая заявила на молодую любовницу престарелого отца.

По словам женщины, пока они с 72-летней матерью уезжали погостить к родственникам, ее 71-летний отец Сергей Петрович* оставался дома один. Пожилой мужчина заскучал, любимые сериалы и передачи не радовали, а для вечерних прогулок по городу было еще слишком холодно. Решение пришло само собой - Сергей Петрович пригласил в гости знакомую, 36-летнюю Свету, с которой и коротал весь оставшийся вечер. После любовных утех женщина спешно засобиралась домой, ведь вскоре должны были вернуться домочадцы возлюбленного деда.

Света жарко попрощалась с мужчиной и ускользнула в ночь. Сергей Петрович еще не подозревал, что вместе с возлюбленной в ночь ускользнули ювелирные украшения его дочери на крупную сумму. Вернувшись домой женщины заметили, что из косметички пропали все ценности. Отпираться Сергей Петрович не стал и во всем сознался жене и дочери.

«71-летний Сергей Петрович* признался семье о своих любовных похождениях с 36-летней Светланой, которая провела с пенсионером весь вечер. Было установлено, что после интимной близости женщина незаметно прошла в комнату дочери пожилого мужчины, где из косметички забрала все ювелирные изделия на сумму более чем 1,5 млн рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В считанные часы оперативникам удалось установить и задержать 36-летнюю любовницу, ей оказалась безработная жительница столицы, которая полностью призналась в содеянном. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ - Кража в особо крупном размере. Какие же семейные санкции и меры ждут провинившегося 71-летнего мужчину - остается неизвестным.

Похождения 71-летнего Сергея Петровича невольно отсылают к известному итальянцу, пожилому плейбою и «танцующему миллионеру» Джанлука Вакки, однако наш герой вполне себе скромный, обыкновенный пожилой человек не обладающий ни крупным банковским счетом, ни здоровьем и внешностью молодого парня.